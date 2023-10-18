أهالي مطروح ينظمون وقفة تضامنية لدعم القضية الفلسطينية وقرارات الرئيس السيسي (فيديو)

نظم أبناء مطروح، وقفه تضامنية دعما للقضية الفلسطينية وقرارات الرئيس السيسي، بمشاركة عند ومشايخ وعواقل وشباب وأطفال مطروح حاملين أعلام مصر.

ورصدت “الدستور” الوقفة التضامنية بوسط مدينة مرسى مطروح.

_ تأييد قرارات الرئيس السيسي لدعم الفلسطينيين

ووسط هتافات "يا جيشنا سير سير نحن نطالب بالتحرير.. يارئيسنا سير سير نحن ندعمك.. بالروح بالدم نفديك يا فلسطين"، وأكد أبناء مطروح على تأييد قرارات الرئيس السيسي لدعم الفلسطينيين.

_ توحيد الصف

وأكد الشيخ حسن عبدالبصير وكيل وزارة الأوقاف في مطروح، خلال الوقفة التضامنية، على توحيد الصف وأن يكون الجميع على قلب رجل واحد حتى تعود الراية على المسجد الأقصى.

_ سيناء أرض مصرية

وأوضح القمص متى زكريا راعي كنائس مطروح، أن من أرض مطروح البقعة العزيزة نرسل ٣ رسائل الأولى تأكيد أن سيناء أرض مصرية ١٠٠% ولا نقبل أو تكون وطن بديل سيناء مصرية ونحتفل هذا الشهر بمرور ٥٠ عاما على انتصارات أكتوبر المجيدة، مرددا "سيناء مصرية".

_ بلطجة عالمية

وأضاف أن الرسالة الثانية هى رسالة تنديد لما يفعله الكيان الصهيوني الذي لا يبالي بأي قيم ولا أخلاق ولا إنسانية يمارس بلطجة عالمية ويعاني الأشقاء في غزة من تلك البلطجة والرسالة الثالثة هى رسالة دعم لهم مرددا: "غزة غزة رمز العزة".

ومن جانبه؛ قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إلغاء جميع المظاهر الاحتفالية والفنية المصاحبة للمهرجان الدولى السابع للتمور المصرية بسيوة خلال الفترة من ٢٠ وحتى ٢٢ أكتوبر الجارى واقتصار فعاليات المهرجان على الكلمات الافتتاحية والجلسات والندوات العلمية التى تجرى خلال المهرجان بمشاركة عدد من كبرى الشركات والمصانع المنتجة للتمور من مصر وخارجها وممثلى الهيئات العلمية والبحثية المعنية بالتمور من عدد من الدول العربية لتحقيق الاستفادة والمردود الاقتصادى والعائد المرجو من تبادل الخبرات بين مزارعى ومنتجى ومصدرى التمور وتحقيق الرواج والتسويق والخبرات بين الشركات والهيئات المشاركة من أجل النهوض بصناعة التمور وتحقيق الجدوى الاقتصادية للمزارعين بالواحة.

وأكد أن ذلك يأتى بعد الأحداث المتصاعدة فى قطاع غزة الذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين الأشقاء وقرار السيد رئيس الجمهورية بإعلان حالة الحداد بالدولة لمدة ٣ أيام.

وقفه تضامنية دعما للقضية الفلسطينية فى مطروح

وقفه تضامنية دعما للقضية الفلسطينية فى مطروح

وقفه تضامنية دعما للقضية الفلسطينية فى مطروح

وقفه تضامنية دعما للقضية الفلسطينية فى مطروح

وقفه تضامنية دعما للقضية الفلسطينية فى مطروح

وقفه تضامنية دعما للقضية الفلسطينية فى مطروح

وقفه تضامنية دعما للقضية الفلسطينية فى مطروح

وقفه تضامنية دعما للقضية الفلسطينية فى مطروح

وقفه تضامنية دعما للقضية الفلسطينية فى مطروح

وقفه تضامنية دعما للقضية الفلسطينية فى مطروح

وقفه تضامنية دعما للقضية الفلسطينية فى مطروح