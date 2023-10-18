الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصحة الفلسطينية: مجازر الاحتلال أسقطت 678 شهيدا خلال 24 ساعة

شهداء غزة
شهداء غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة، قبل قليل، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت مجازر بحق 433 عائلة ليصل عدد الشهداء إلى 2421 شهيدا ولازال المئات تحت الأنقاض.

وأشار مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة، إلي أن 678 شهيدا في قطاع غزة ارتقوا خلال آخر 24 ساعة.

الصحة: ارتفاع ضحايا مجزرة المعمداني إلي 471 شهيدا

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الصحة، بغزة، أشرف القدرة، إن حصيلة ضحايا المجزرة الأكبر والأعنف التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي داخل المستشفى المعمداني بلغت 471 شهيدًا ولازالت 28 حالة حرجة، إضافة إلى 314 إصابة بجراح مختلفة.

وأضاف  أن إجمالي ضحايا العدوان الإسرائيلي لليوم الـ 12 على التوالي، بلغ 3478 شهيدا، و12065 إصابة بجراح مختلفة.

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وقال “القدرة” إن المجازر المتلاحقة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تشكل تطهيرًا عرقيًا وتهديدًا للوجود الفلسطيني.

وتابع: "دخول الاحتلال الإسرائيلي في مرحلة استهداف المستشفيات وتجرئه على ارتكاب مجزرة فاقت الوصف داخل حرم المستشفى المعمداني "تهديد خطير للمنظومة الصحية".

وأشار إلى أن 70 % من ضحايا العدوان الإسرائيلي كانت من الأطفال والنساء والمسنين، فيما المجازر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق العائلات بلغ 433 عائلة وصل منها 2421 شهيدا فقط ولازال المئات منهم تحت الأنقاض.

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غزة الإحتلال الإسرائيلي الإعلام الحكومي قوات الاحتلال مجزرة المعمداني

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