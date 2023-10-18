مظاهرة حاشدة لأهالي طنطا تنديدًا بجرائم الاحتلال في قطاع غزة (فيديو)

تجمع المئات من المواطنين بالغربية، وطلاب كليات جامعة طنطا، اليوم الأربعاء، في وقفة احتجاجية بمنطقة استاد طنطا، تعبيرًا عن التضامن مع الشعب الفلسطيني في ضوء الحرب الغاشمة التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي والتي أسفرت عن استشهاد العديد من المدنيين وإصابة آخرين.

ورفع المشاركون خلال الوقفة علم فلسطين ولافتات تندد بالعدوان الغاشم، معبرين عن تضامنهم الكامل ودعمهم للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان.

وقام شباب طنطا خلال الوقفة، بإشعال النار في العلم الإسرائيلي تعبيرًا عن رفضهم لجرائم الاحتلال ضد الفلسطينيين بقطاع غزة المحاصر، وأكد المشاركون على ضرورة فتح الحدود لتوصيل المساعدات الإنسانية للفلسطيني.

من جانبه، قال مصطفي البنهاوي، أحد المشاركين في الوقفة، أن الوقفة هدفها توجيه رسالة احتجاج قوية من المجتمع المدني في طنطا والغربية بأسرها، على جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين يقطاع غزة.

مضيفًا أنه من المتوقع أن تستمر هذه الحركات التضامنية والاحتجاجية في طنطا وغيرها من المناطق، حيث يواصل المواطنون والشباب التعبير عن رفضهم للاعتداءات الإسرائيلية ومساندتهم للشعب الفلسطيني. وتعكس هذه المظاهرات الشعور العميق لدى المصريين بأهمية قضية فلسطين والتزامهم بدعمها.

وأشارت نهلة شاهين، إلى إن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي ضمن مسيرات التضامن داخل مصر والعديد من الدول حول العالم، احتجاجًا على الاعتداءات الإسرائيلية ودعمًا للشعب الفلسطيني.

وفي سياق متصل، استمرت دعوات تدخل المجتمع الدولي لوقف العنف في الأراضي الفلسطينية وحماية المدنيين، حيث تم تسجيل ارتفاع كبير في عدد الضحايا المدنيين من الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، وهو ما أثار استياء وغضب المجتمع الدولي.

وفي هذا السياق، أصدرت عدة منظمات حقوقية ومؤسسات دولية بيانات تدين الاعتداءات الإسرائيلية وتطالب بوقف العنف الفوري واحترام حقوق الإنسان، تشهد مصر تعبيرات الغضب المستمرة والمظاهرات الحاشدة التي تشارك فيها شرائح واسعة من المجتمع المصري، معبرة عن رفضها القاطع للعدوان الإسرائيلي وتضامنها مع الشعب الفلسطيني.

وقفة دعم أهالي طنطا لموقف الرئيس السيسي فى القضية الفلسطينية

وقفة دعم أهالي طنطا لموقف الرئيس السيسي فى القضية الفلسطينية

وقفة دعم أهالي طنطا لموقف الرئيس السيسي فى القضية الفلسطينية

وقفة دعم أهالي طنطا لموقف الرئيس السيسي فى القضية الفلسطينية

وقفة دعم أهالي طنطا لموقف الرئيس السيسي فى القضية الفلسطينية