إيقاف بث القناة ودعم مالي.. 4 قرارات حاسمة من مجلس إدارة الأهلى لدعم غزة

أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، عدة قرارات حاسمة بعد إعلان الحداد على أرواح شهداء قطاع غزة.

كان الأهلي أصدر بيانًا رسميًا أعلن فيه الحداد على أرواح شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي.

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4 قرارات لمجلس إدارة نادي الأهلي

جاءت قرارات مجلس إدارة النادي الأهلي على النحو الآتي:

• إيقاف البث على كافة المنصات الرسمية للنادي والموقع الرسمي وكذلك قناته التليفزيونية الليلة، تضامنًا مع إخوتنا في فلسطين، ورفضًا للعدوان الظالم الذي يتعرضون له.

• دعوة أعضاء الأهلي في كافة فروع النادي الأربعة (الجزيرة - الشيخ زايد - مدينة نصر - التجمع الخامس) للتبرع بالدم لصالح إخوتنا في فلسطين.

• ارتداء كل فرق النادي الرياضية شارات سوداء في جميع الملاعب، حدادًا على أرواح الشهداء في فلسطين.

• تخصيص العائد المالي من تذاكر مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل في الدوري الإفريقي لكرة القدم، لصالح إخوتنا في فلسطين.

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بيان الأهلي لإعلان الحداد على أرواح شهداء فلسطين

نشر النادي الأهلي بيانًا عبر موقعه الإلكتروني، جاء فيه: "يعلن نادي الأهلي الحداد إخوتنا الشهداء في فلسطين، ويجدد رفضه القاطع للموقف غير العادل بالمرة والصمت الدولي المخيب للآمال تجاه ما يحدث للأشقاء، ويبدي النادي أسفه وحزنه لما يتعرض له الأبرياء والأطفال والشيوخ والنساء".

وأضاف ".. ويطالب كل المجتمعات الإنسانية ألا تقف مكتوفة الأيدي تجاه هذا العدوان الظالم والغاشم، خاصًة أن المشاهد على أرض الواقع كشفت عن أهداف المستعمر ومخططات داعميه".

وأكد الأهلي مجددًا التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني حتى يستعيد حقوقه المشروعة وأراضيه.. عاشت فلسطين حرة.