استمرار قصف الاحتلال على غزة ووقوع شهداء وجرحى خلف السفارة المصرية

ما زالت قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرة في شن الصواريخ والغارات على العديد من مناطق مدينة غزة.

وشنت طائرات الاحتلال قصفا عنيفا، على منزل خلف السفارة المصرية بقطاع غزة، أسفر عن وقوع شهداء وجرحى.

كما وقع عدد من الشهداء والجرحى في مستشفى الأقصى إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي على النصيرات ودير البلح.

وشهدت منطقة أبراج تل الهوي قصفا جويا عنيفا وكثيفا يستهدف المنطقة بأكملها.

الأونروا: استشهاد 6 في قصف إسرائيلي على مدرسة في مخيم المغازي

وسبق أن أعلنت وكالة غوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم، استشهاد ستة على الأقل في قصف إسرائيلي لمدرسة تابعة لها في مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، قصفا عنيفا على النازحين داخل مدرسة تابعة للأونروا بمخيم المغازي وسط قطاع غزة، أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى والمصابين.

يأتي هذا عقب يوم واحد من مجزرة الاحتلال في مستشفى المعمداني التي راح ضحيتها أكثر من 450 شهيدا غالبيتهم من الأطفال والنساء.