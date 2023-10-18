الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأونروا: استشهاد 6 على الأقل فى قصف مدرسة لها وسط قطاع غزة

غزة
غزة

أعلنت وكالة غوث لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، قبل قليل، عن استشهاد ستة على الأقل في قصف إسرائيلي لمدرسة تابعة لها في مخيم المغازي للاجئين وسط قطاع غزة.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، قصفًا عنيفًا على النازحين داخل مدرسة تابعة للأونروا بمخيم المغازي وسط قطاع غزة، أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى والمصابين.

ووثقت العديد من مقاطع الفيديو التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بقصف النازحين داخل مدرسة الأونروا وانتشال عشرات الشهداء والجرحى بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

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الصحة العالمية: غزة أصبحت بيئة خصبة لتفشي الأوبئة لارتفاع أعداد ضحاياها

يأتي هذا عقب يوم واحد من مجزرة الاحتلال في مستشفى المعمداني التي راح ضحيتها أكثر من 450 شهيدًا غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وفي وقت سابق من اليوم، قال أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، إنه يتقدم بخالص التعازي لضحايا قطاع غزة جراء الجرائم الإنسانية التي يرتكبها الجانب الإسرائيلي.

وأكد أحمد المنظري، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "النيل للأخبار"، أن الوضع في غزة من حيث القطاع الصحي كارثي، حيث يوجد نقص حاد في المستلزمات الطبية، نقص في الأدوية، عدد الضحايا والجرحي يفوق قدرة المستشفيات على الاستيعاب، الأطباء  يعملون على إسعاف الحالات الأكثر خطورة أولًا وتأجيل حالات قابلة للتأخير.

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وتابع: "نقص حاد في الوقود والكهرباء، لذا بعد ساعات من الآن قد يحدث تعطل في أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات نتيجة هذا النقص".

واستطرد: "نتحرك على مختلف المستويات، حيث من خلال الفرق التابعة للمنظمة يتم تقديم المستلزمات الطبية للمستشفيات، هذا علاوة على وجود تمويل مالي تم الإفراج عنه الأسبوع الماضي لمساعدة القطاع الصحي في غزة".

الأونروا قصف إسرائيلي مخيم المغازي قطاع غزة الشهداء

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