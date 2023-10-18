الصحة العالمية: غزة أصبحت بيئة خصبة لتفشي الأوبئة لارتفاع أعداد ضحاياها

قال أحمد المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية بالشرق الأوسط، إنه يتقدم بخالص التعازي لضحايا قطاع غزة جراء الجرائم الإنسانية التي يرتكبها الجانب الإسرائيلي.

وأكد أحمد المنظري، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "النيل للأخبار"، أن منظمة الصحة العالمية تسعى إلى تقديم كافة أنواع الإغاثة للشعب الفلسطيني باستمرار في غزة.

الكارثة الصحية في غزة

وأضاف في حديثه، أن الوضع في غزة من حيث القطاع الصحي كارثي، حيث يوجد نقص حاد في المستلزمات الطبية، نقص في الأدوية، عدد الضحايا والجرحي تفوق قدرة المستشفيات على الاستيعاب، الأطباء يعملون على إسعاف الحالات الأكثر خطورة أولًا وتأجيل حالات قابلة للتأخير.

وتابع: "نقص حاد في الوقود والكهرباء، لذا بعد ساعات من الآن قد يحدث تعطل في أجهزة التنفس الصناعي في المستشفيات نتيجة هذا النقص".

واستطرد: "نتحرك على مختلف المستويات، حيث من خلال الفرق التابعة للمنظمة يتم تقديم المستلزمات الطبية للمستشفيات، هذا علاوة عن وجود تمويل مالي تم الإفراج عنه الاسبوع الماضي لمساعدة القطاع الصحي في غزة".

إغاثة غزة

وأضاف في حديثه، أنهم على تواصل مستمر بالفرق الطبية بغزة، ويتم عقد اجتماعات يومية في جينيف ومصر لبحث الوضع الصحي في غزة.

وأشار إلى أن الوضع الصحي في غزة في غاية الخطورة، حيث أصبحت غزة مهددة للصحة العامة بسبب انتشار الأمراض والأوبئة في ظل ارتفاع أعداد ضحايا القطاع وتلوث مياه الشرب، لذا ستجد الكوليرا بيئة مناسبة لها في غزة للتفشي.

هناك الكثير من التحديات في غزة، حيث مرضى الشعب الفلسطيني الذين يعانون من أمراض القلب والكلى والسكر والضغط لم يستطيعوا توفير أدويتهم الآن لانشغال المستشفيات بالجرحى والمصابين والضحايا.