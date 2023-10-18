الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مجزرة جديدة للاحتلال داخل مدرسة الأونروا بمخيم المغازي وسط غزة.. فيديو

غزة
غزة

شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قصفا عنيفا على النازحين داخل مدرسة تابعة لأونروا بمخيم المغازي وسط قطاع غزة، أسفر عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى والمصابين.

ووثقت العديد من مقاطع فيديو التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بقصف النازحين داخل مدرسة الأونروا وانتشال عشرات الشهداء والجرحى بمخيم المغازي وسط قطاع غزة.

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يأتي هذا عقب يوم واحد من مجزرة الاحتلال في مستشفى المعمداني التي راح ضحيتها أكثر من 450 شهيدا غالبيتهم من الأطفال والنساء.

أبو الغيط يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

وسبق، التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم، بوفد يمثل الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتمحور اللقاء حول تطورات الأوضاع المخيفة والخطيرة في قطاع غزة.

وأكد المستشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط أكد خلال ضرورة التحرك على مختلف الجبهات إقليميًا ودوليًا لتأكيد ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والتصدي لأي فكر يسعى لنقل أبناء الشعب الفلسطيني من مكان إلى مكان آخر، مشددًا على أهمية فتح طرق ومعابر آمنة لوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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وأوضح المتحدث أن أبو الغيط أدان كافة أعمال العنف والقتل التي تستهدف المدنيين، والعمل على ترسيخ التمسك بالحق في الحياة وبكل مفاهيم حقوق الإنسان المتراكمة منذ ما يزيد عن قرن من الزمن، على أن يكون تطبيق المعايير الخاصة بحقوق الإنسان بمفهوم لا يفرق بين مواطن دولي من درجة أولى ومواطن آخر من درجة ثانية.

وأثنى الأمين العام على مقترح الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بشأن ضرورة دعم التحرك الفلسطيني في المحكمة الجنائية الدولية، والتأكيد من خلال الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان على ضرورة وقف المشروع الاستيطاني الإسرائيلي خاصة وأن نقل سكان المجتمعات ليس وضعا عاديا بل هو زرع لجذور صدام جديد يستمر لمائة عام أخرى ويتولد عنه أيضا صراع ديني ديني.

أونروا مدرسة مخيم المغازي قطاع غزة حقوق الانسان جامعة الدول العربية

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