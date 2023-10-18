بعد قصف المعمداني.. كتاب ونقاد السينما تعلن تضامنها مع أهل غزة

استنكر مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، وبالنيابة عن جميع أعضاء الجمعية، التضامن الكامل مع أشقائنا الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة ووطنهم الغالي وأرضهم المقدسة، الاعتداء الغاشم عليهم.

ودعا مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة الله - عز وجل - أن يتغمد شهداءهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، ويمنح ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن الله سبحانه وتعالى على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ شعبنا الفلسطيني المناضل في حربه المقدسة ضد قوى البغي والعدوان.

وأكد مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة تضامنه الكامل مع جميع قرارات القيادة السياسية للدولة المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية.

بيان نقابة المهن التمثيلية لدعم السيسي وفلسطين

يجدر الإشارة إلى أنه أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا صحفيًا لدعم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في غزة وجاء في البيان: "نثمن وندعم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذى يستهدف العزل من المدنيين وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لكافة الأعراف والمواثيق الحقيقة والإنسانية وقواعد ومبادىء القنانون الدولي".

قصف مستشفى المعمداني في دولة فلسطين وإحداث التفجيرات بها

كانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 500 شهيد جراء قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة، قبل قليل، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

يجدر الإشارة إلى أنه قام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المحتل لدولة فلسطين الشقيقة بقصف لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة؛ مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح.