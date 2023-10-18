الأربعاء 18 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بعد قصف المعمداني.. كتاب ونقاد السينما تعلن تضامنها مع أهل غزة

قصف مستشفى المعمداني
قصف مستشفى المعمداني

استنكر مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، وبالنيابة عن جميع أعضاء الجمعية، التضامن الكامل مع أشقائنا الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة ووطنهم الغالي وأرضهم المقدسة، الاعتداء الغاشم عليهم.

ودعا مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة الله  - عز وجل - أن يتغمد شهداءهم بواسع رحمته، وأن يسكنهم فسيح جناته، ويمنح ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن الله سبحانه وتعالى على المصابين بالشفاء العاجل وأن يحفظ شعبنا الفلسطيني المناضل في حربه المقدسة ضد قوى البغي والعدوان.

وأكد مجلس إدارة الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة تضامنه الكامل مع جميع قرارات القيادة السياسية للدولة المصرية الداعمة للقضية الفلسطينية.

بيان نقابة المهن التمثيلية لدعم السيسي وفلسطين 

يجدر الإشارة إلى أنه أصدرت نقابة المهن التمثيلية بيانًا صحفيًا لدعم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في غزة وجاء في البيان: "نثمن وندعم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الإسرائيلي المؤسف الذى يستهدف العزل من المدنيين وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة في مخالفة صارخة لكافة الأعراف والمواثيق الحقيقة والإنسانية وقواعد ومبادىء القنانون الدولي".

قصف مستشفى المعمداني في دولة فلسطين وإحداث التفجيرات بها

كانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 500 شهيد جراء قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة، قبل قليل، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

يجدر الإشارة إلى أنه قام قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المحتل لدولة فلسطين الشقيقة بقصف لمستشفى الأهلي المعمداني في غزة؛ مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح.

 

فلسطين الشعب الفلسطيني قصف غزة مستشفى المعمداني تضامن

مواد متعلقة

رانيا فريد شوقي تفوض السيسي لحماية سيناء من مخطط تحويلها لمسرح حرب

أشرف زكى: أفوض الرئيس السيسى لحماية مصر من المخطط الصهيونى

"المهن التمثيلية": نثمن تصريحات الرئيس السيسى حول تطورات الأوضاع فى قطاع غزة

محمد هنيدي يُدين قصف مستشفى المعمداني: جريمة بشعة نفذتها قوات الاحتلال

يسرا تدين قصف المعمدانى: كارثة إنسانية ومجزرة وحشية

مصطفى شعبان يدين قصف المعمدانى: جريمة بشعة ووحشية نفذتها قوات الاحتلال

علم فلسطين يُزين نقابة المهن التمثيلية في الوقفة التضامنية

بالوشاح الفلسطيني.. سيد رجب وباسم سمرة يهتفان: "فلسطين مش هتموت"

الأكثر قراءة

4 أدلة تفنذ الأكاذيب.. لماذا تتنصل إسرائيل من هجوم المسشتفى الأهلى المعمدانى؟

عاجل.. إسرائيل تجلى سفيريها من مصر والمغرب

بعد دعوة الرئيس السيسى لنقل الفلسطينيين لها.. أين تقع صحراء النقب؟

"القاهرة الإخبارية": استقالات فى "BBC" لمساهمتها فى قصف مستشفى المعمدانى

التهجير مرفوض ولديكم صحراء النقب.. رسائل الرئيس السيسى بشأن التصعيد فى غزة

"بالروح بالدم نفديك يا أقصى".. مظاهرات حاشدة بجامعة المنيا تضامنًا مع فلسطين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد حريب

مصر ترفض بحسم مخطط تهجير الغزاوية لسيناء

حسين دعسة

المجزرة الصهيونية فى المستشفى المعمدانى: القنابل الأمريكية بيد الجيش الإسرائيلى

منى رجب

١٠ رسائل للرئيس حول أحداث فلسطين

إبراهيم داود

استدعاء آدم حنين

مؤمن المحمدي

المدلسة

أحمد بهاء الدين شعبان

الترانسفير: من عصر «الحل النهائى» إلى زمن «الحيوانات البشرية» «1»

وائل لطفي

المقاومة وأشياء أخرى

ماجد حبته

روسيا تدخل على الخط

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تجلى سفيريها من مصر والمغرب

4 أدلة تفنذ الأكاذيب.. لماذا تتنصل إسرائيل من هجوم المسشتفى الأهلى المعمدانى؟

فيديوهات وتسجيلات صوتية: كيف يحاول الجيش الإسرائيلى التنصل من انفجار المستشفى المعمدانى؟