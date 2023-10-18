الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

رانيا فريد شوقي تفوض السيسي لحماية سيناء من مخطط تحويلها لمسرح حرب

الفنانة رانيا فريد
الفنانة رانيا فريد شوقي

أعلنت الفنانة رانيا فريد شوقي، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، تفويضها للرئيس عبد الفتاح السيسي للتعامل مع جيش الاحتلال الإسرائيلي في حالة تهديد أمن مصر، تعقيبًا على الأحداث.


وكتبت الفنانة رانيا فريد شوقي عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة: "أفوض أنا رانيا فريد شوقي عمار
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يلي: 
1- حماية أرض مصر من المخاطر والحرب مع إسرائيل وإنهاء مسيرة سلام استمرت عقودا 
2- حماية سيناء من مخطط تحويلها لمسرح حرب وعمليات عسكرية 
3- حماية الفلسطينيين ببقائهم على أرضهم "فلا أرض بلا شعب" 
4- حماية القضية الفلسطينية من الاندثار إلى الأبد حال تهجيرهم إلى مصر والأردن

#المصريين_معاك_ياريس
#مليونية_التفويض
#مسافة_السكة
#كل_أخ_عربي_اخي".

 

كانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع عدد الشهداء لأكثر من 500 شهيد جراء قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

 

السيسي عبد الفتاح السيسي الأراضي الفلسطينية الفنانة رانيا فريد شوقي رانيا فريد شوقي

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