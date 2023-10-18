الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

النائبة نيفين حمدي تعلن تأييدها الكامل للقيادة السياسية الرافضة لدعوات التهجير القسري للفلسطينيين

النائبة نيفين حمدي
النائبة نيفين حمدي

أعلنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، تأيدها الكامل لكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، التي ألقاها اليوم، خلال المؤتمر الصحفى المشترك مع أولاف شولتس، المستشار الفيدرالي لجمهورية ألمانيا الاتحادية، والتي أعلن خلالها عن رفض مصر القاطع لأية دعوات للتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة لما في ذلك من تصفية للقضية الفلسطينية وضياع لحق الأشقاء.


وقالت النائبة نيفين حمدي في بيان صادر عنها اليوم، إن القيادة السياسية الرشيدة بذلت جهدًا كبيرا، بشأن احتواء التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، في ظل التطورات والأحداث التي تشهدها الدولتين مؤخرًا، والتي من شأنها أن تنذر بعواقب وخيمة على شعوب الدولتين وعلي أمن واستقرار المنطقة بالكامل، مؤكدة موقف مصر الداعم للحق الفلسطينى المشروع فى أرضه ونضال الشعب الفلسطيني.

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وأكدت على كلمة الرئيس السيسي، بأن مصر فيها 105 ملايين والرأى العام المصري والعربي يتأثر بعضه ببعض، وإذا استدعى الأمر أطلب من الشعب المصري الخروج للتعبير عن رفض هذه الفكرة، فسترون ملايين من المصريين يخرجون للتعبير عن رفض الفكرة ودعم الموقف المصرى، قائلة: "ملايين المصريين مستعدون للخروج لنصره الاشقاء وهذا واجبنا كعرب".

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وأعربت نائبة حماة الوطن، عن إدانتها بأشد العبارات، القصف الإسرائيلي المتعمد لمستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين في غزة، مما يعتبر انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي ومقررات الشرعية الدولية والإنسانية، مؤكدة أن ما يحدث في قطاع غزة من أجرام واعتداء إسرائيلي صريح ليس بجديد على السياسية الإسرائيلية الأجرامية.

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وطالبت النائبة نيفين حمدي المجتمع الدولي التدخل العاجل لوقف العمليات العسكرية التي تشنها قوات الاحتلال التي تستهدف المدنيين بالمخالفة والانتهاك الصريح للقوانين الدولية، لمنع المزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية، وإتاحة الفرصة للجهود الدبلوماسية التي تقوم بها الدولة المصرية مع قادة وزعماء العالم لاحتواء الموقف واستعادة التهدئة، وإحياء عملية السلام، معتبرة أن سياسات القمع والاستخدام المنهجي المفرط للقوة وسياسات العقاب الجماعي، والتهجير القسري والاعتقال التعسفي للفلسطينيين جرائم حرب تمارس من قبل نظام الفصل العنصري الإسرائيلي.

ونددت النائبة نيفين حمدي، عضو مجلس النواب، بأشاد العبارات استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي العدائيه للصحفيين والصحفيات، ووسائل الإعلام بمختلف جنسياتهم، لمنعها من نشر الحقيقة وكشف الجرائم التي ترتكبها للعالم، مذكرة بضرورة تطبيق قرار مجلس الأمن 2222 الصادر عام 2015، وينص على حماية الصحفيين في مناطق النزاع المسلح، ويدين الاعتداءات عليها، ويدعو لمساءلة من يرتكبون جرائم بحقها.

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، قرر إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام، حدادًا على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

النائبة نيفين حمدي قصف مستشفى الأهلي المعمداني القانون الدولي المجتمع الدولي الرئيس عبدالفتاح السيسي

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