الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مجلس الأمن القومى الأمريكى: إسرائيل ليست مسئولة عن تفجير مستشفى المعمدانى

غزة
غزة

أعلنت الحكومة الأمريكية، عن أن إسرائيل ليست مسئولة عن الانفجار الذي وقع في مستشفى في غزة أمس الثلاثاء، بحسب مجلس الأمن القومي.

وقالت أدريان واتسون، المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن التقييم يعتمد على تحليل الصور الجوية والاعتراضات والمعلومات مفتوحة المصدر.

وقالت "واتسون" في تصريحات لها: "بينما نواصل جمع المعلومات، فإن تقييمنا الحالي، استنادًا إلى تحليل الصور الملتقطة من السماء، والمعلومات المعترضة والمعلومات مفتوحة المصدر، هو أن إسرائيل ليست مسئولة عن الانفجار الذي وقع في المستشفى في غزة أمس".

 

الاستخبارات الأمريكية تتنصل 

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وقال مسئولون لشبكة "سي إن إن"، إن الأدلة الأولية التي جمعها مجتمع الاستخبارات الأمريكي تشير إلى أن قصف المستشفى جاء نتيجة صاروخ أطلقته حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

وقال أحد المصادر إن من بين الأدلة التي تم جمعها تحليل الانفجار الذي يشير إلى أنه كان انفجارًا أرضيًا وليس غارة جوية أصابت المستشفى. ولم تكن هناك حفرة واحدة تشير إلى وجود قنبلة، ولكن كانت هناك أضرار جسيمة نتيجة الحريق وحطام متناثر، وهو ما يتوافق مع انفجار بدأ من مستوى الأرض، بحسب المصدر.

وألقى مسئولون فلسطينيون اللوم على الغارات الجوية الإسرائيلية في الحادث المميت، لكن إسرائيل أصرت على أنها ليست مسئولة.

مجلس الأمن القومي الاعتراضات المعلومات الصور الجوية

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