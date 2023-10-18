مندوبة أمريكا بمجلس الأمن: التصويت بوقف إطلاق النار في غزة لم يكن ممكنا

أعلنت ليندا جرينفيلد مندوبة الولايات المتحدة بمجلس الأمن، اليوم الاربعاء، أنه لم يكن ممكنا التصويت بالموافقة على مشروع القرار البرازيلي بشأن غزة.

وتابعت “جرينفيلد” انه يجب على أعضاء مجلس الأمن إدانة أفعال حماس، مُجددًة التأكيد على الحاجة لحماية المدنيين والوكالات الإنسانية.

وأضافت مندوبة الولايات المتحدة بمجلس الأمن: “محبطون من عدم ذكر القرار البرازيلي حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها”، معتقدة الى ان النص البرازيلي قد يعرقل الجهود الدبلوماسية.

واختمت مندوبة الولايات المتحدة كلمتها، بالتأكيد على حماية المدنيين وإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وأعرب الرئيس الأمريكي جو بايدن في خطاب ألقاه في تل أبيب اليوم الأربعاء، عن أسفه للخسائر في الأرواح خلال هجمات 7 أكتوبر التي نفذتها حماس في إسرائيل. لكنه حذر الإسرائيليين أيضًا من أنه على الرغم من أنهم قد يشعرون بالغضب، إلا أنه لا ينبغي لهم أن ينشغلوا به.

وقال: "أحذر من هذا.. بينما تشعرون بهذا الغضب، لا تنشغلوا به، فبعد 11 سبتمبر، كنا غاضبين في الولايات المتحدة، وبينما سعينا لتحقيق العدالة وحصلنا عليها، ارتكبنا أخطاء أيضا"، مؤكدًا ان القرارات في زمن الحرب "ليست واضحة أو سهلة على الإطلاق".

وتابع: "الغالبية العظمى من الفلسطينيين ليسوا من حماس.. حماس لا تمثل الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "حماس تستخدم الأبرياء والعائلات البريئة في غزة كدروع بشرية، وتضع مراكز قيادتها وأسلحتها وأنفاق الاتصالات في المناطق السكنية. والشعب الفلسطيني يعاني أيضا بشدة".

وعلق على استهداف مستشفى المعمداني الذي وقع يوم الثلاثاء في قطاع غزةً: "إننا نحزن على فقدان أرواح الفلسطينيين الأبرياء مثل العالم أجمع".

وأضاف أن "الولايات المتحدة تؤيد بشكل لا لبس فيه حماية حياة المدنيين أثناء الصراع. وأنا أشعر بالحزن، وأنا حزين حقا على العائلات التي قُتلت أو أصيبت في هذه المأساة".