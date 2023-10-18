الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قصف إسرائيلى جديد على "كلية المجتمع" وسط قطاع غزة

غزة
غزة

أعلنت وسائل إعلام، الأربعاء، عن قصف إسرائيلي على "كلية المجتمع" وسط غزة. 

وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس الوزراء إن إسرائيل ستسمح بدخول المساعدات إلى غزة عبر مصر لكنها لن تسمح بدخول الإمدادات من إسرائيل. 

المساعدات الإنسانية القادمة من مصر إلى غزة 

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لن تمنع إسرائيل المساعدات الإنسانية القادمة من مصر إلى غزة، بحسب ما جاء في بيان صدر الأربعاء، عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكنها لن تسمح بدخول الإمدادات إلى غزة من أراضيها حتى تفرج حماس عن جميع الرهائن.

"في ضوء طلب الرئيس بايدن، لن تمنع إسرائيل إيصال المساعدات الإنسانية، طالما أنها تتكون من الماء والغذاء والأدوية للسكان المدنيين في جنوب قطاع غزة.. وطالما أن المساعدات لا تصل إلى حماس" وقال البيان.
ويأتي هذا البيان بعد وقت قصير من تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريحات في تل أبيب بأن إسرائيل وافقت على السماح بدخول المساعدات إلى غزة، على أساس أنه ستكون هناك عمليات تفتيش لضمان عدم تحويل حماس للإمدادات أو سرقتها.

ومن جهتها، زعمت الحكومة الأمريكية حاليًا أن إسرائيل "ليست مسؤولة" عن الانفجار الذي وقع في مستشفى في غزة يوم الثلاثاء، وفقًا لمجلس الأمن القومي، وذلك في أعقاب تصريحات الرئيس جو بايدن بأن جماعة فلسطينية مسلحة كانت وراء الهجوم.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي، أدريان واتسون، إن التقييم يعتمد على تحليل الصور الجوية والاعتراضات والمعلومات مفتوحة المصدر.

وقال واتسون في بيان يوم الأربعاء "بينما نواصل جمع المعلومات، فإن تقييمنا الحالي، استنادا إلى تحليل الصور الملتقطة من السماء، والمعلومات المعترضة والمعلومات مفتوحة المصدر، هو أن إسرائيل ليست مسؤولة عن الانفجار الذي وقع في المستشفى في غزة أمس"..

وقال مسؤولون لشبكة CNN بشكل منفصل، إن الأدلة الأولية التي جمعها مجتمع الاستخبارات الأمريكي تشير إلى أن قصف المستشفى جاء نتيجة صاروخ أطلقته حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

وقال أحد المصادر إن من بين الأدلة التي تم جمعها تحليل الانفجار الذي يشير إلى أنه كان انفجارًا أرضيًا وليس غارة جوية أصابت المستشفى. ولم تكن هناك حفرة واحدة تشير إلى وجود قنبلة، ولكن كانت هناك أضرار جسيمة نتيجة الحريق وحطام متناثر، وهو ما يتوافق مع انفجار بدأ من مستوى الأرض، بحسب المصدر.

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