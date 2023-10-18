مهدي عفيفي لـ"الدستور": قمة للقاهرة للسلام مهمة.. ونتطلع لدور مصر في وقف العدوان

تنطلق قمة القاهرة للسلام في مصر، السبت المقبل، بدعوة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بسبب التصعيد الاسرائيلي الخطير في الأراضي الفلسطينية وتحديدا قطاع غزة.

وفي هذا السياق، قال مهدي عفيفي عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إنه في هذا الوقت من المهم جدًا أن تستعيد مصر مكانتها الحقيقية في إدارة هذه الأزمة، فجميع دول العالم والدول العربية كانت تتطلع إلى مصر للقيام بدورها منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي.

وأضاف عفيفي في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الأوضاع في غزة وصلت إلى مرحلة لا يمكن التغاضي عنها، ليس فقط فيما يتعلق بالغذاء والماء، بل أيضًا فيما يتعلق بتوفير الصرف الصحي، كما أشارت التقارير الأخيرة إلى أن كمية القمامة قد تراكمت بشكل كبير، وأصبحوا غير قادرين على التخلص منها بأي طريقة، ولا يمكنهم العمل بها بأي شكل من الأشكال، والمصيبة الكبرى هي أن الهواء غير صالح للتنفس، مع كثرة تعرض القطاع لضربات طائرات الصواريخ والقنابل الفسفورية، بالإضافة إلى انهيار المباني وانبعاث الغبار، حتى الهواء ذاته أصبح غير نقي، ولذلك يجب على العالم أن يجد حلًا لهذه الأزمة الإنسانية.

عفيفي: القاهرة تحمل مسؤولية كبيرة خاصة بعد ضرب معبر رفح

وأكد عفيفي أن القاهرة تحمل مسؤولية كبيرة، خاصة بعد تعرض معبر رفح من الجانب الفلسطيني إلى العديد من الهجمات من قبل إسرائيل، ويجب على مصر أن تُعرف العالم أن إسرائيل هي التي تتحمل المسؤولية، وتهدف إلى قتل الفلسطينيين، مشددا على ضرورة إيجاد حل لهذه المسألة، ولا يمكن أبدًا في أي حال من الأحوال أن يتم قتل بدلًا من معاقبة، فقط 22 مليون شخص يعانون بسبب فشل إسرائيل في حماية نفسها.

وفي وقت سابق من اليوم، التقي أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، بوفد يمثل الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتمحور اللقاء حول تطورات الأوضاع المخيفة والخطيرة في قطاع غزة.

وأكد المستشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط خلال ضرورة التحرك على مختلف الجبهات إقليميًا ودوليًا لتأكيد ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والتصدي لأي فكر يسعى لنقل أبناء الشعب الفلسطيني من مكان إلى مكان آخر، مشددًا على أهمية فتح طرق ومعابر آمنة لوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.