سوناك: المخابرات البريطانية تعمل "بسرعة" لتحديد الحقائق وراء انفجار مستشفى غزة

قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، للمشرعين في البرلمان، اليوم الأربعاء، إن أجهزة المخابرات البريطانية تعمل "بسرعة" لتحديد الحقائق وراء الانفجار المميت الذي وقع في المستشفى الأهلي المعمداني في غزة يوم الثلاثاء.

وقال سوناك: "يجب ألا نتسرع في إصدار الأحكام قبل أن نحصل على كل الحقائق حول هذا الوضع المروع".

وأضاف "إن أجهزة استخباراتنا تقوم بتحليل الأدلة بسرعة لتحديد الحقائق بشكل مستقل"، مؤكدًا أن المملكة المتحدة لا تزال تركز على الجهود الرامية إلى إدخال الإمدادات الإنسانية الحيوية إلى غزة.

الأوضاع الإنسانية في غزة

وتزداد الأزمة الإنسانية خطورة كل ساعة في قطاع غزة، حيث قطعت إسرائيل إمدادات الوقود والمياه والغذاء والكهرباء عن القطاع الساحلي.

ومع نفاد الوقود من محطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة الأسبوع الماضي، تم إغلاق محطات تحلية مياه البحر، ونفاد مياه الشرب لمئات الآلاف من المدنيين.

وتواجه المستشفيات نقصًا في الإمدادات الطبية، وفي بعض الحالات، اضطرت إلى إنشاء مشارح مؤقتة من شاحنات الآيس كريم لإدارة الفائض.

وتقول وزارة الصحة الفلسطينية إن عدد القتلى في غزة يرتفع إلى ما يقرب من 3500 شخص من عبير سلمان من سي إن إن في القدس.

خدمات الطوارئ الفلسطينية والمواطنون المحليون ينقلون أحد ضحايا الغارات الإسرائيلية على جنوب غزة في 18 أكتوبر، في خان يونس، غزة.

واستشهد ما لا يقل عن 3478 شخصًا في غزة منذ 7 أكتوبر، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة يوم الأربعاء، مضيفا البيان أن هناك أكثر من 12 ألف آخرين أصيبوا.