"شاهد مشافش حاجة".. بايدن يفجر "الغضب العربى" بدعمه العدوان الإسرائيلى على غزة

أثار الرئيس الأمريكي جو بايدن غضب العالم العربي بعد اتهاماته للمقاومة الفلسطينية بقصف مستشفى المعمداني في غزة، وخطابه الذي وُصف بالاستفزازي، وساهم في تصاعد موجة أخرى من الغضب والاتهامات في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وتأتى تصريحات بايدن في إسرائيل اليوم تحت عنوان "شاهد مشافش حاجة".

انحياز أمريكي واضح لإسرائيل واستفزاز للعرب

وأفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية بأن الرئيس الأمريكي انحاز عند ظهوره مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تل أبيب، إلى الروايات التي ألقت باللوم في الانفجار على صاروخ أطلقه نشطاء فلسطينيون بشكل خاطئ، وليس على غارة جوية إسرائيلية.

وقال بايدن: "بناء على ما رأيته، فقد قام بذلك الفريق الآخر، وليس أنتم، لكن هناك الكثير من الأشخاص غير متأكدين، لذا يتعين علينا التغلب على الكثير من الأشياء".

وأشارت الصحيفة إلى أن تصريحات بايدن جاءت على الرغم من أنه لم يكن من الممكن التحقق من عدد القتلى أو سبب الانفجار، وهو أحد أكثر الأحداث دموية حتى الآن في الحرب.

وتابعت أن رحلة بايدن كان تهدف إلى إظهار التضامن مع إسرائيل، ومنع حربها مع حماس من الانتشار في جميع أنحاء المنطقة، والمساعدة في تسهيل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، حيث دعا بايدن أيضًا إلى "القدرة على إنقاذ الأرواح لمساعدة الفلسطينيين الأبرياء العالقين وسط هذا الوضع".

غضب عربي واسع من زيارة بايدن إلى إسرائيل

وأشارت الصحيفة إلى أن زيارة بايدن جاءت بالتزامن مع القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في قطاع غزة، ما دفع القادة العرب إلى إلغاء قمتهم مع بايدن التي كانت مقررة اليوم الأربعاء.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن المستشفى كان مكتظًا بالنساء والأطفال وإخصائيي الرعاية الصحية والنازحين الذين يبحثون عن مأوى.

وادّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن تحقيقًا داخليًا خلص إلى أن صاروخًا أطلق من مقبرة قريبة من المستشفى قبل الانفجار مباشرة لم يصب في مكانه واصطدم بموقف سيارات مجاور للمستشفى.

وأكدت الصحيفة أن رواية إسرائيل لم تلق أي صدى في العالم العربي، حيث ألقى الزعماء العرب في جميع أنحاء المنطقة اللوم على إسرائيل.

وبعد انتشار أنباء الانفجار في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، ألغى الأردن القمة التي كان الملك عبدالله يعتزم استضافتها لبايدن والرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر والإمارات والأردن والعراق والمملكة العربية السعودية أصدرت بيانات إدانة شديدة اللهجة، ملقية باللوم على إسرائيل في قصف المستشفى المعمداني.