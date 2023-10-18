خارجية تركيا: نتضامن مع الموقف المصرى بشأن ما يجرى فى غزة

قال هاكان فيدان، وزير خارجية تركيا، إن ما حدث في قطاع غزة يهدد الحياة الإنسانية المدنية، ويجب تحقيق وقف غير مشروط لإطلاق النار في القطاع.

وتابع، خلال كلمته في الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي فى جدة، نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن عملية استمرار الاستفزازات ضد المسجد الأقصى وغزة تستدعي انتباه العالم له، فالرد العسكري في قطاع غزة يبين انتهاك للمبادئ والقوانين الدولية.

يجب توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وأضاف وزير خارجية تركيا، أنه لا مبرر يسمح لتنفيذ العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني، وقد رأي العالم من استهداف مستشفى المعمداني بأن الشعب الفلسطيني في عذاب مستمر، مشيرًا إلى أنه يجب توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ووقف فوري من التصعيد المستمر في القطاع.

وأشار إلى أن تركيا أعلنت بوضوح تضامنها التام مع الموقف المصري بشأن ما يجري في غزة، وحان الوقت كي يتخذ المجتمع الدولي خطوة لتأسيس دولة فلسطينية عاصمتها القدس على حدود 1967.