الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عالم

عاجل.. ميدفيديف: الهجوم على مستشفى المعمدانى جريمة حرب تتحمل واشنطن المسئولية عنها

ديمتري ميدفيديف
ديمتري ميدفيديف

وصف ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي، قصف الاحتلال الإسرائيلى لمستشفى المعمدانى فى قطاع غزة بحريمة الحرب.  

وقال ميدفيديف إن هجوم إسرائيل على مستشفى المعمداني في قطاع غزة جريمة حرب تتحمل الولايات المتحدة المسئولية عنها. 

وفى وقت سابق، صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأنه بالتنسيق بين كل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية، تقرر إلغاء القمة الرباعية التي كان مقررًا انعقادها في العاصمة الأردنية عمان اليوم الأربعاء 18 أكتوبر.

وقال أبو زيد، في بيان، إن ذلك الإجراء جاء على ضوء قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، وسقوط مئات الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني جراء هذا القصف.

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