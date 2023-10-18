الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية "حماة الوطن": نقف صفا وحدًا خلف الرئيس السيسي لحماية أمننا القومي

النائب أحمد بهاء
النائب أحمد بهاء شلبي

أكد النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن نواب الحزب يقفون صفا واحد خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويثقون في قدرته الكبيرة علي مجابهة التحديات والمخططات التي تهدد الأمن القومي المصري والعربي والتي تظهر جليا في محاولات الكيان الإسرائيلي تهجير الأشقاء الفلسطينيين.

مطالب الأمة العربية

وقال “شلبي” في تصريحات له، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في لقاء مع المستشار الألماني، جسدت مطالب الأمة العربية الرافضة لتهجير الفلسطينيين والمحاولات الإسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية.

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، المجتمع الدولى بالتدخل وتحمل مسئولياته بالضغط على الاحتلال لوقف إطلاق النار والسماح بدخول المساعدات الانسانية للشعب الفلسطينى.

وقفة حاشدة لـ"الصحفيين" دعمًا لقطاع غزة

ونظمت نقابة الصحفيين، مساء اليوم الأربعاء، وقفة حاشدة  دعما للأشقاء الفلسطينيين ضد الإجرام الصهيوني في غزة.

كما أعلن الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين المصريين، تضامن نقابة المهندسين، برئاسة طارق النبراوي، مع كل الإجراءات التي تقوم بها النقابة، دعمًا للأشقاء في فلسطين وغزة. 

حزب حماة الوطن القيادة السياسية الأمن القومي النائب أحمد بهاء شلبي تهجير الأشقاء الفلسطينيين

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