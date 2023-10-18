بايدن: سنردع أي جهة تسعى لتوسيع رقعة الصراع في فلسطين

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، سنردع أي جهة ترغب في اتساع رقعة الصراع في فلسطين، مشيرًا إلى أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي معلومات عن الأمريكيين المفقودين.

وأكد “بايدن” خلال مؤتمر صحفي في إسرائيل، أنه تحدث مع “نتنياهو” بشأن الوضع على الأرض والاحتياجات الأمنية.

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، عن قصف تجمعات لجنود إسرائيليين في 3 مواقع بالصواريخ وقذائف الهاون.

ومنذ 7 أكتوبر، استشهد ما لا يقل عن 3478 شخصًا في غزة منذ 7 أكتوبر، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء، وأضاف البيان أن أكثر من 12 ألف آخرين أصيبوا.

بلينكن يتحدث مع رئيس السلطة الفلسطينية لتقديم تعازيه في انفجار المستشفى

وفي سياق متصل، تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء، مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للتعبير عن تعازيه العميقة لحياة المدنيين الذين فقدوا في الانفجار الذي وقع في المستشفى الأهلي الأنجليكاني في مدينة غزة، بحسب بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر.