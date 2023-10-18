الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بايدن: سنردع أي جهة تسعى لتوسيع رقعة الصراع في فلسطين

غزة
غزة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، سنردع أي جهة ترغب في اتساع رقعة الصراع في فلسطين، مشيرًا إلى أنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي معلومات عن الأمريكيين المفقودين.   

وأكد “بايدن” خلال مؤتمر صحفي في إسرائيل، أنه تحدث مع “نتنياهو” بشأن الوضع على الأرض والاحتياجات الأمنية. 

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام، عن قصف تجمعات لجنود إسرائيليين في 3 مواقع بالصواريخ وقذائف الهاون. 

ومنذ 7 أكتوبر، استشهد ما لا يقل عن 3478 شخصًا في غزة منذ 7 أكتوبر، وفقًا لبيان صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الأربعاء، وأضاف البيان أن أكثر من 12 ألف آخرين أصيبوا.

بلينكن يتحدث مع رئيس السلطة الفلسطينية لتقديم تعازيه في انفجار المستشفى

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أين اختبأ بلينكن ونتنياهو عند انطلاق صفارات الإنذار أثناء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلى؟

وفي سياق متصل، تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء، مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس للتعبير عن تعازيه العميقة لحياة المدنيين الذين فقدوا في الانفجار الذي وقع في المستشفى الأهلي الأنجليكاني في مدينة غزة، بحسب بيان للمتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر.

كتائب القسام قصف تجمعات لجنود إسرائيليين ثلاثة مواقع الصواريخ وقذائف الهاون

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