أين اختبأ بلينكن ونتنياهو عند انطلاق صفارات الإنذار أثناء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلى؟

للمرة الثانية تدوي صفارات الإنذار في تل أبيب، اليوم الإثنين، وتدفع بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى الاختباء في الملاجئ، مرة أخرى، بعد ساعات قليلة من إخلاء قاعة "الكنيست" بإسرائيل، بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب، أثناء إلقاء نتنياهو لكلمة داخل الكنيست.

لكن هذه المرة، كان بصحبته وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث دوت صفارات الإنذار أثناء اجتماع بلينكن، مع مجلس الحرب الإسرائيلي.

ووفقًا للقاهرة الإخبارية، فإن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية كشف عن أن بلينكن ونتنياهو احتميا بأحد التحصينات لمدة 5 دقائق عند انطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب خلال اجتماعهما.

وأعلنت فصائل فلسطينية عن رشق تل أبيب برشقة صاروخية جديدة.

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