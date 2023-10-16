الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أين اختبأ بلينكن ونتنياهو عند انطلاق صفارات الإنذار أثناء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلى؟

بلينكن ونتنياهو
بلينكن ونتنياهو

للمرة الثانية تدوي صفارات الإنذار في تل أبيب، اليوم الإثنين، وتدفع بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى الاختباء في الملاجئ، مرة أخرى، بعد ساعات قليلة من إخلاء قاعة "الكنيست" بإسرائيل، بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب، أثناء إلقاء نتنياهو لكلمة داخل الكنيست.

 

لكن هذه المرة، كان بصحبته وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، حيث دوت صفارات الإنذار أثناء اجتماع بلينكن، مع مجلس الحرب الإسرائيلي.

ووفقًا للقاهرة الإخبارية، فإن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية كشف عن أن بلينكن ونتنياهو احتميا بأحد التحصينات لمدة 5 دقائق عند انطلاق صفارات الإنذار في تل أبيب خلال اجتماعهما. 

وأعلنت فصائل فلسطينية عن رشق تل أبيب برشقة صاروخية جديدة.

 

اقرأ أيضًا: 

القاهرة الإخبارية ترصد لحظة القصف الإسرائيلى لمعبر رفح داخل غزة (فيديو)

نتنياهو الكنيسة تل أبيب بلينكين المتحدث بإسم الخارجية الامريكية بلينكين ونتنياهو

مواد متعلقة

بوتين يبلغ نتنياهو استعداد روسيا للمساعدة على إنهاء التصعيد بغزة

صافرات الإنذار تدوى أثناء اجتماع بلينكن ومجلس الحرب الإسرائيلى

متطوعو قوافل التحالف الوطني لغزة: مستمرون في دعم الفلسطينيين حتى إزالة الغمة (فيديو)

وزيرة الخارجية الفرنسية: أكثر من 100 فرنسي مازالوا في قطاع غزة

بكاء مراسلة "القاهرة الإخبارية" لحظة وصول جثمان طفل شهيد المستشفى بقطاع غزة

العربية تنقل عن القاهرة الإخبارية لحظة استهداف معبر رفح (فيديو)

مطار العريش يستقبل طائرتين قطريتين تقلان مساعدات لقطاع غزة

الصليب الأحمر: الطواقم الطبية تواجه أوضاعًا صعبة فى تقديم الخدمة للمصابين بغزة

الأكثر قراءة

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

صافرات الإنذار تدوى أثناء اجتماع بلينكن ومجلس الحرب الإسرائيلى

حرية الاتجاه الواحد.. تصعيد الاحتلال الإسرائيلى فى غزة يفضح كذبة الحياد فى وسائل الإعلام الغربية

أين اختبأ بلينكن ونتنياهو عند انطلاق صفارات الإنذار أثناء اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلى؟

القاهرة الإخبارية ترصد لحظة القصف الإسرائيلى لمعبر رفح داخل غزة (فيديو)

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالعزيز

أغيثوهم... ذلك أفضل جدا

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

ماجد حبته

الدرس الذى تلقاه بلينكن

الدكتور إبراهيم نجم

مؤتمر الأمانة العامة للإفتاء.. رؤية جديدة لدور العلماء

محمد الراعي

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

الرعب القادم.. كيف تتحرك إسرائيل فى ملف الاجتياح البرى لغزة؟

وزير الخارجية ونظيره السورى يناقشان ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

ذعر فى تل أبيب.. وصواريخ المقاومة فوق "الكنيست"