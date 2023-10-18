الأربعاء 18 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

انسحاب العديد من الناشرين المشاركين بمعرض "فرنكفورت": "لن نقبل بالعنف الإسرائيلي في فلسطين"

معرض فرانكفورت
معرض فرانكفورت

يواجه معرض “فرانكفورت” الدولي للكتاب، سلسلة من المقاطعات، التي جاءت بمثابة وسيلة لعدد كبير من الناشرين والكتاب، حول العالم، لإعلان معارضتهم لدعم “فرانكفورت” للاحتلال الإسرائيلي، وجاءت آخرها مقاطعة الناشرين الماليزيين والإندونيسيين، للمعرض، ونستعرض في السطور التالية تفاصيل وأسباب مقاطعتهم.

أعلن الناشرون الماليزيون مقاطعتهم لمعرض فرانكفورت للكتاب، بسبب موقف المعرض المؤيد لإسرائيل في الحرب المستمرة بين حماس وإسرائيل.

وقالت وزارة التعليم الماليزية، في بيان، إنه "لن نقبل بالعنف الإسرائيلي في فلسطين، الذي ينتهك بوضوح القوانين الدولية وحقوق الإنسان"، ويأتي هذا بعد إلغاء حفل توزيع جوائز الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي الذي كان من المقرر إقامته في أكبر معرض للكتاب في العالم.

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ومؤخرًا نشر مدير معرض الكتاب، يورجن بوس، بيانا يدعم فيه إسرائيل في أعقاب "الحرب الإرهابية التي شنتها حماس" على حد تعبيره، وأعلن عن تضامن المعرض الكامل لإسرائيل.

ثم عاد مدير المعرض، ليلعن عن تعاطفه مع الأبرياء من الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، ووفقًا لصحيفة ذى جارديان، قال يورجن بوس إن "ملايين الأبرياء في إسرائيل وفلسطين تأثروا بهذه الحرب الكارثية" وأن "تعاطفنا معهم جميعًا".

وقالت وزارة التعليم الماليزية إن قرار الانسحاب من معرض فرانكفورت، الذي من المقرر أن ينطلق من 18 ويستمر حتى 22 أكتوبر، يتماشى مع موقف الحكومة بالتضامن وتقديم الدعم الكامل لفلسطين.

وتعتبر ماليزيا، من أشد المؤيدين لحقوق الفلسطينيين، وقال رئيس الوزراء أنور إبراهيم يوم الاثنين إن المسؤولين الغربيين طلبوا مرارا من ماليزيا إدانة حركة حماس المسلحة في الاجتماعات لكن حكومته لا تتفق مع "موقفهم الضاغط".

اتحاد الناشرين الإندونيسيين يدين معرض “فرانكفورت” للكتاب بسبب دعمه لإسرائيل

كما أدان اتحاد الناشرين الإندونيسيين (إيكابي) موقف معرض فرانكفورت من تأييده لإسرائيل، وقال رئيس الاتحاد أريس هيلمان نوجراها، في بيان: "إن الوقوف إلى جانب إسرائيل ونسيان معاناة الشعب الفلسطيني هو بمثابة قراءة كتاب واحد فقط لتظن وكأنك فهمت العالم كله"، وتابع البيان أن اتحاد إيكابي قد ألغى المشاركة في معرض فرانكفورت للكتاب 2023، ولم يحضر حفل الافتتاح، كما أنه ألغى العديد من الفعاليات.

كما انسحب اتحاد الناشرين العرب والناشرين الإماراتيين وهيئة الشارقة للكتاب من المعرض.

من جانبه، رد يورجن بوس، مدير المعرض، على هذه المقاطعات، قائلًا: "يحزننا أن نرى انسحاب الناشرين العرب من مشاركتهم في معرض هذا العام".

وكان من المقرر أن تنال الروائية الفلسطينية عدنية شبلي جائزة LiBeraturpreis لعام 2023، وهي جائزة سنوية تُمنح للكاتبات من الجنوب العالمي، ولكن جمعية LitProm – وهي الجمعية التي تدير الجائزة والتي يرأسها يورجن بوس- أعلنت إنها ستلغى الحفل "بسبب الحرب التي بدأتها حماس، والتي يعاني منها ملايين الأشخاص في إسرائيل وفلسطين".

وفي إعلانها، قالت جمعية LitProm إنها اتخذت خطوة تأجيل الجائزة باعتبارها "قرارًا مشتركًا" مع المؤلفة، لكن الوكالة الأدبية للكاتبة عدنية شبلي، صرحت لصحيفة الجارديان إن القرار "لم يُتخذ بموافقتها"، وأنه لو أقيم الحفل لكانت الكاتبة قد انتهزت الفرصة للتفكير في دور الأدب في هذه الأوقات القاسية والمؤلمة.

فرانكفورت عدنية شبلي يورجن بوس إسرائيل فلسطين الناشرين العرب

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