معرض صور فوتوغرافية في فيلادفيا بأمريكا يجسد المعاناة الفلسطينية

أحضرت مصورة فلسطين إلى مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأمريكية من خلال معرض للصور الفوتوغرافية يتيح سماع الشهادات المسجلة أثناء مشاهدة الصور المؤثرة للفلسطينيين العاديين الذين يعيشون خلف الجدار الإسرائيلي في الضفة الغربية.

معرض صور عن فلسطين

من عام 2004 إلى عام 2022، أمضت المصورة والناشطة عائشة ميرشاني ما يقرب من عقدين من الزمن في التقاط لحظات لا حصر لها مثل هذه الصور قبل وبعد والتي يتم عرضها الآن في معرض "لا لا لليل الجدار" الفني بجاليري inliquid في فلاديفيا.

وقالت ميرشاني: “أمضيت العشرين عامًا الماضية لإظهار ما يحدث في فلسطين للجمهور الأمريكي. نحن نتحدث عن تجويع الأبرياء وعدم حصولهم على حق أساسي مثل الماء.”

صور خلف جدار الفصل

كانت ميرشاني قد عادت إلى الضفة الغربية المحتلة في صيف عام 2022، حيث وجدت عددًا لا يحصى من الأشخاص الذين صورتهم في عامي 2004/2005. من خلال تصوير الأشخاص مرة أخرى، عرضت ميرشاني جدولًا زمنيًا لـ 'آنذاك والآن' خلف الجدار من خلال هذه القصص الفردية. لقد أثبت فعل المشاهدة أنه يثير استجابة عاطفية؛ لذلك، يستخدم المشروع التصوير الفوتوغرافي، بالإضافة إلى الشهادات المباشرة التي يمكن الوصول إليها من خلال رموز QR ويكمل الصوت بالصورة عبر قيادة المشاهد/المستمع إلى موقع ويب عن المعرض.

الهدف من هذا المعرض هو التثقيف، كما تعمل تجربة الوسائط المتعددة هذه على إشراك الجمهور في التعرف على الحقائق على أرض الواقع من خلال هذا التعبير الفني.

صور الأراضي الفلسطينية

يضم المعرض صورًا متعددة من الأراضي الفلسطينية توثق ما يقرب من 20 عامًا من جدار الفصل العنصري الإسرائيلي، والأهم من ذلك، أن هذا العمل ينقل العديد من القصص مباشرة من فلسطين إلى فيلادلفيا.

تعمل عائشة ميرشاني بالتنسيق مع ائتلاف فيلادلفيا الفلسطيني، وهو ائتلاف تضامن محلي يضم العديد من المنظمات في منطقة فيلادلفيا. اجتمعت مجموعة من الفنانين والناشطين معًا لتشكيل مجموعة 'لا لليل الجدار، الذين لديهم نية استخدام الفنون والثقافة للجمهور ليروا كيف أن هذه المعركة العالمية جزء لا يتجزأ بشكل عميق ومرتبط بالمعارك المحلية. تعتقد المجموعة أنهم، بالمعرفة، قادرون على تغيير السرد السائد حول فلسطين، وفي الوقت نفسه بناء نضالات المجتمع المحلي من خلال التضامن ضد جميع أشكال العنف.

صوت شعب فلسطين

تقول ميرشاني: بالنسبة إلي، من المهم أن أنظر إلى فلسطين/إسرائيل خارج إطار الأخبار السائدة في الولايات المتحدة، من خلال الأشخاص المتأثرين بشكل مباشر بالعنف الذي يحدثه الجدار. الهدف من 20 عامًا من جدار الفصل العنصري هو إيصال صوت ووجوه شعب فلسطين إلى فيلادلفيا وتثقيف الجماهير الأمريكية حول طبيعة الحياة خلف الجدار.

المعرض مفتوح حتى 11 نوفمبر ولكن الدكتور ميرشاني تأمل أن يستمر الزوار في تثقيف أنفسهم وأن يكونوا على دراية بتأثير هذا الصراع على جميع المشاركين فيه.