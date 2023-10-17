مدير معرض فرانكفورت: نشعر بالأسف لانسحاب الناشرين العرب..و"تعاطفنا مع الجميع"

قبل أيام من افتتاح معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، يوم الأربعاء (18 أكتوبر)، أعلن عددًا من الزوار والناشريين الذين يتواجدون في ألمانيا أو يسافرون إليها، انسحابهم من الدورة الخامسة والسبعين للمعرض من قبل ناشرين بارزين في العالم العربي، بسبب إعلان المعرض دعمه الكامل لإسرائيل.

يورجن بوس: "تعاطفنا مع الجميع"

تصريحات لـ يورجن بوس، الرئيس التنفيذي لمعرض فرانكفورت لموقع Publishing Perspectives، قال: "يؤسفنا أن نرى بعض الناشريين من المنطقة العربية قد سحبوا مشاركتهم في المعرض هذا العام".

وأضاف: "ولتوضيح سوء الفهم والتقارير الكاذبة التي ظهرت في الأيام الماضية، فقد تأثر الملايين من الأبرياء في إسرائيل وفلسطين بهذه الحرب، ونعرب عن تعاطفنا معهم جميعًا، ونأمل حقًا أن يتم إيجاد طرق لإخراجهم من هذا العنف".

وأشار إلى أن المعرض يدعو إلى اللقاء السلمي بين الناس من جميع أنحاء العالم، من خلال تجمع الكثيرون من أكثر من 100 دولة في فرانكفورت كل عام، فكان "معرض الكتاب دائمًا يدور حول الإنسانية وكان تركيزه دائمًا على الخطاب السلمي والديمقراطي" على حد تعبيره.

وتشمل الانسحابات المعلنة من معرض فرانكفورت، كل من اتحاد الناشرين العرب، وجمعية الناشرين الإماراتيين، وهيئة الشارقة للكتاب، وغيرهم.

إلغاء حفل منح جائزة لروائية فلسطينية في “فرانكفورت”

وفي بيان سابق للمعرض، تعليقًا على التقارير الإعلامية حول إلغاء منح جائزة LiBeraturpreis للكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي، قال مدير المعرض يورجن بوس: "يتم اختيار الفائز من قبل لجنة تحكيم ومنظمة مستقلة، وجمعية ليتبروم هي المنظمة المنفذة والمسؤولة مسؤولية كاملة عن محتوى حفل توزيع الجوائز" مشيرًا إلى أن المنظمة ستبحث عن مكان مناسب لتلك الفعالية في وقت ما بعد معرض الكتاب.

وتابعت المنظمة في بيان عبر موقعها أن "منح الجائزة، المخصصة للكاتبات من الجنوب العالمي، إلى عدنية شبلي لم يكن موضع شك على الإطلاق، كما ترفض جمعية Litprom بشدة الاتهامات والتشهير الموجه ضد المؤلفة والروائية في بعض الصحف باعتبارها لا أساس لها من الصحة".

وبينما يورجن بوس، هو أيضًا رئيس مجلس إدارة منظمة Litprom، إلا أن هذه المنظمة ومعرض فرانكفورت ليسا نفس الشيء، كما أن انسحابات ناشري العالم العربي من المعرض لا تشير إلى التغيير في خطط منظمة "ليتبروم".

وكان معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، قد أعلن عن دعمه الكامل وتضامنه مع إسرائيل وإدانته لما وصفه بالهجمات الإرهابية لحماس ضد إسرائيل وشعبها، مؤكدًا أن هجمات حماس تأتي ضد مبادئ الإنسانية التي ينادي بها معرض فرانكفورت، على حد وصفه.

مقاطعة الناشرين العرب معرض “فرانكفورت”

وكان اتحاد الناشرين العرب برئاسة محمد رشاد، قد أعلن عن سحب مشاركته في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب 2023، المقرر أن تنطلق دورته 75 خلال الفترة من 18 حتى 22 أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من 7500 ناشر من 100 دولة عربية.

وأعرب اتحاد الناشرين العرب، في بيان له، عن أسفه العميق لموقف معرض فرانكفورت للكتاب المنحاز وغير العادل تجاه الأحداث المأساوية التي تشهدها المنطقة، حيث يعيش الشعب الفلسطيني تحت أطول احتلال في التاريخ الحديث، وهو الاحتلال الذي تحوَّل إلى نظام الفصل العنصري الذي يمارس أقصى الضغوط ويجعل من غزة سجنًا مفتوحًا لأكثر من 2.2 مليون شخص، بالإضافة إلى أن أكثر من 1900 فلسطيني استشهدوا برصاص الجيش الإسرائيلي خلال الأيام الستة الماضية أكثر من 10% منهم من الأطفال.

من هي عدنية شبلي؟

هي كاتبة روائية من مواليد "عرب الشبلي" في فلسطين، وهي حاصلة على درجة الدكتوراه من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في "جامعة شرق لندن"، وتعمل في مجال التدريس الجامعي وتقيم حاليا في برلين.

وصدر للكاتبة عدة أعمال روائية وقصصية، ونصوص سردية منذ 1996، منها رواية "مَساس" عام 2002، وكتاب "كلّنا بعيد بذات المقدار عن الحبّ عام (2004)، وكتاب "حراك" (2012)، كما جاءت روايتها "تفصيل ثانوي" ضمن القائمة الطويلة لجائزة البوكر الدولية لعام 2021.