الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي لـ"الدستور": ما يحدث في بلدنا ألم عظيم

بعد إعلان معرض فرانكفورت عدم تكريمها

تواصلت «الدستور» مع الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي بعد إعلان معرض فرانكفورت عدم تكريمها وحصولها على جائزة ليبراتور المقدمة من جمعية ليتبروم، التي تمنح لأعمال الكاتبات من دول الجنوب العالمي، في 20 أكتوبر الجاري.



وقالت عدنية شبلي: «أشكر للدستور وللجميع كل هذا الدعم.. للأسف، أفتقد الكلمات ولا قدرة لدي على الكتابة في الوقت الحالي».



وأضافت: «ما يحدث في بلدنا ألم عظيم».



يأتي ذلك في أعقاب ما نشرته «الدستور» في وقت سابق حول تكريم الكاتبة الفلسطينية عدنية شبلي في معرض زايد للكتاب في دورته التاسعة، وسوف يلقي كلا من الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير «الدستور»، والكاتب إبراهيم عبد المجيد كلمة، كما سيتم إهداء عدنية شبلي درع معرض زايد للكتب وسوف يتسلمه الملحق الثقافي بسفارة فلسطين ناجي الناجي.

