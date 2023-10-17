الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط تقديم شكاوى مجلس الوزراء (الخطوات)

شكاوى مجلس الوزراء
شكاوى مجلس الوزراء

ترتفع معدلات البحث عن رابط تقديم شكاوى مجلس الوزراء والذي خصصته الحكومة لتلقي وفحص وتوجيه  شكاوى المواطنين والرد عليها إلكترونيًا، في الشكاوى المقدمة في الجهات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة. 

رابط تقديم شكاوى مجلس الوزراء

يمكن من خلال التقرير التالي الوصول إلى رابط تقديم شكاوى مجلس الوزراء من أجل تقديم شكوى وانتظار الرد عليها.

يمكن الوصول إلى البوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة لإرسال شكوى من خلال الرابط التالي https://www.shakwa.eg

ويجب من أجل تقديم شكوى أن يكون لديك حساب على البوابة 

وفي حالة عدم وجود حساب يجب أن تقوم بتسجيل حساب من خلال الصفحة السابق ذكرها ثم تسجيل البيانات المطلوبة 

ومنها الاسم والوظيفة وبيانات إضافية ثم يتم تسجيل بيانات الاتصال التي يمكن بها الوصول إلى الشخص الشاكي من أجل الرد عليه. 

كيفية تقديم شكوى لمجلس الوزراء عبر بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة

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تقديم شكوى لـ بوابة الشكاوى الحكومية 

يوجد طرق أخرى يمكن بها تقديم شكوى إلى البوابة الالكترونية  لمنظومة الشكاوى الالكترونية الموحدة وهي كالتالي 

عن طريق الاتصال بالخط الساخن 16528 وتقديم الشكوى 

أو عن طريق تطبيق "في خدمتك"  الموجود على Google Play من خلال هاتفك المحمول ثم اتباع الخطوات التي تتيح لك تقديم شكوى. 

أو يمكن إرسال الشكاوى من خلال أرقام الواتس اب التي تتيحها المنظومة من الأرقام التالية 

 01555516528 

 01555525444

 مع ضرورة تقديم بيانات توضح  بيانات مقدم الشكوى كاملة للرد عليه. 

او من خلال  خدمة المواطنين الموجودة في  إدارات ومكاتب خدمة المواطنين بكافة الجهات والهيئات الحكومية المختلفة.

خطوات تسجيل شكوى على منظومة الشكاوى الحكومية 

 

من خلال قائمة الشكاوى يجب الضغط على تسجيل شكوى جديدة

ثم يتم اختيار القطاع والخدمة التي تريد الشكوى منها

ثم إدخال موضوع الشكوى في الخانة الموجودة

ثم إدخل تفاصيل الشكوى

ويجب إدخال النتيجة المتوقعة لحل الشكوى

أضف المرفقات إن وجدت وهي من الممكن أن تكون صور لتوضيح طبيعة الشكوى 

بعد تسجيل الشكوى يظهر لك رقم الشكوى كي تتابعها بعد ذلك وتستعلم عن النتيجة من خلال خانة متابعة الشكوى الموجودة في رابط بوابة الالكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية. 

 

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