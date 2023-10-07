الأحد 08 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بعد شكاوى الأهالي من رائحة المياه.. مياه أسوان توضح نتائج تحليل عينات المنازل

ارشيفية
ارشيفية

نشرت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في أسوان، بيانًا توضيحًا عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يتضمن التالي "أنه بناء على الشكاوى الواردة إليها من الخط الساخن (125) وكذلك ما تم نشره في بعض مواقع التواصل الاجتماعي من شكوى بعض المواطنين بحي المحمودية ومنطقة مدينة نصر بمدينة أسوان من تغير في رائحة مياه الشرب أنها شكلت على الفور إدارة الشركة فرق عمل مكونة من قطاع المعامل وقطاع مياه الشرب". 

أخذ عينات وإجراء التحليل المعملي

وتابع البيان التوضيح أن فرق العمل الخاصة بالمعامل المركزية قامت من مساء أمس، بالمرور على العديد من منازل المواطنين بالمناطق المذكورة وخاصة المواطنين الذين توافرت بياناتهم من خلال شكواهم وتم أخذ عينات من مياه الشرب وخضعت لإجراءات التحليل المعملي. 

النتائج  

وأوضح البيان أن نتائج تحليل المياه مطابقة للمواصفات، كما قامت الفرقة المشكلة من قطاع مياه الشرب بالمرور على المحطات والروافع والشبكات وتابعت حالة التشغيل بها ووجدت تعمل طبقًا لكود التشغيل القياسي.

وطمأنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، المواطنين وتؤكد على قيام القطاعات المختصة بمراقبة جودة المياه تعمل على مدار الساعة.

ردود أفعال الأهالي 

وتباينت ردود أفعال أهالي أسوان حول البيان التوضيحي لشركة مياه الشرب بعد نشره حول كانت بعد الآراء داعمة والأخرى تطالب الشركة بالوصول إلى حل لمشكلة المياه نظرًا لمذاقها المتغير وغير المعتدين عليه، بالإضافة إلى مطالبتهم بالمرور الميداني على باقي المنازل.

شركة مياة الشرب والصرف الصحي في أسوان مياه الشرب تغير رائحة مياة الشرب بيان توضيحى اخذ عينات

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