رابط تقديم شكاوى مجلس الوزراء والأوراق المطلوبة لتقديم شكوى

شكاوى مجلس الوزراء التي تم تدشينها بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 للتسهيل على المواطنين في تقديم الشكاوى ومتابعتها إلكترونيًا في إطار اتجاه الدولة إلى رقمنة كافة الخدمات التي تقدمها للمواطنين.

وخصصت الحكومة رابط تقديم شكاوى مجلس الوزراء وتعرضه “الدستور” في التقرير التالي.

رابط تقديم شكاوى مجلس الوزراء

يستطيع المواطنون تقديم شكاوى مجلس الوزراء من خلال منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا: الدخول عبر البوابة الإلكترونية للمنظومة لـ شكاوى مجلس الوزراء بالضغط على الرابط التالي: https://www.shakwa.eg/

ثانيًا: إنشاء حساب جديد في البوابة.

ثالثًا: إدخال البيانات المطلوبة، بما في ذلك الاسم، والعنوان، والرقم القومي، ورقم الهاتف.

رابعًا: اختيار نوع الشكوى.

خامسًا: كتابة تفاصيل الشكوى.

سادسًا: إرفاق المستندات الداعمة، إن وجدت.

سابعًا: الضغط على زر "تقديم الشكوى".

ويمكن للمواطنين تقديم شكاوى الوزراء من خلال تطبيق في خدمتك بعد تحميل التطبيق على الهاتف الذكي، ثم إنشاء حساب جديد في التطبيق، اختيار نوع الشكوى، كتابة تفاصيل الشكوى، إرفاق المستندات الداعمة، إن وجدت، الضغط على زر "تقديم الشكوى".

أو يمكن تقديم شكاوى الوزراء من خلال الخط الساخن لمجلس الوزراء على رقم 16528.

المستندات المطلوبة لتقديم شكاوى مجلس الوزراء

صورة من بطاقة الرقم القومي، وصورة من المستندات الداعمة للمشكلة التي تواجهها إن وجدت، وسيتم دراسة الشكوى من قبل فريق الخبراء في منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للرد على الشكوى وحل المشكلة في أسرع وقت ممكن.

يذكر أن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة تم تدشينها عام 2017 بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تختص بتلقي وفحص وتوجيه جميع الشكاوى والرد عليها إلكترونيًا، ويمتد نطاق عملها بجميع الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وغيرها من الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية العامة، بما يجعلها قناة تواصل رسمية ذو اتجاهين بين المواطن والحكومة بأجهزتها المختلفة.