الإثنين 16 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مسؤول بمستشفي الهلال الأحمر يؤكد دعمه للرئيس السيسي: "إحنا وراك يا ريس" (فيديو)

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال هاني علي فريد، المدير المالي لمستشفى الهلال الأحمر، وعضو اتحاد عمال مصر، إن مواقف الرئيس عبدالفتاح السيسي تجعل المواطنين أكثر تمسكًا به، فقد أعاد لمصر مكانتها في القضية الفلسطينية، التي تعد من أبرز اهتمامات الشعب المصري.

 

چيلان ماهر لـ"الدستور": شاهدنا اقبالا كبيرا من الشباب للتبرع بالدم لأهالي غزة

متطوع بـ"الوطنية للتدريب": أتبرع بالدم لنجدة الشعب الفلسطيني (فيديو)

مدرب بـ"الوطنية للتدريب": الشعب المصرى يثبت وطنيته دومًا فى الأزمات (فيديو)

متطوعة بـ"الوطنية للتدريب": حملة "شريان واحد" أقل ما يمكن تقديمه للشعب الفلسطينى (فيديو)

متطوعة بـ"الوطنية للتدريب": مبادرة شريان واحد ترجمة لجهود الدولة لدعم فلسطين (فيديو)

موظف بالأكاديمية الوطنية للتدريب: "ندعم الشعب الفلسطيني ومصر في ضهرهم" (فيديو)

أحد خريجي "الوطنية للتدريب": ندعم الشعب الفلسطيني والتبرع بالدم أقل ما يمكن تقديمه (فيديو)

توافد كبير على الأكاديمية الوطنية للتدريب للتبرع بالدم للشعب الفلسطينى (فيديو)

طفل مصري يتبرع بالدم لصالح أهالي غزة: "نفسي يبقى فيه أمن وأمان هناك" (فيديو)

مواطن: ندعم الرئيس لاستكمال مسيرته والحفاظ على الأمن والأمان (فيديو)

وأضاف خلال حديثه لـ"الدستور": "سنساند الرئيس  السيسي خلال الانتخابات الرئاسية القادمة من أجل استكمال مشروعاته العظيمة التي نفذت في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، معقبًا: "إحنا وراك يا ريس".

 

 

 

المدير المالي الهلال الأحمر الرئيس عبدالفتاح السيسي القضية الفلسطينية الشعب المصري الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح

مواد متعلقة

محمود فوزى: المرشح الرئاسى السيسى وجه بأن تكون حملته الانتخابية "غير نمطية"

محمود فوزى يكشف المحافظات الأكثر تأييدًا للمرشح عبدالفتاح السيسى

محمود فوزى: الإناث والشباب هم أكثر الفئات تأييدًا للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

رئيس الحملة الانتخابية للسيسى: حصلنا على تزكية 424 نائبًا و1.13 مليون توكيل

بث مباشر.. المؤتمر الأول للحملة الانتخابية الرسمية للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

توافد المواطنين على الشهر العقاري بالقاهرة لتحرير توكيلات للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

بعد قليل.. انطلاق المؤتمر الصحفى لحملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى (صور)

وكيل المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى يصل مقر «الوطنية للانتخابات»

الأكثر قراءة

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب

القاهرة الإخبارية ترصد لحظة القصف الإسرائيلى لمعبر رفح داخل غزة (فيديو)

حرية الاتجاه الواحد.. تصعيد الاحتلال الإسرائيلى فى غزة يفضح كذبة الحياد فى وسائل الإعلام الغربية

"القاهرة الإخبارية": تلبية واسعة لدعوة الرئيس السيسى للمؤتمر الدولى حول القضية الفلسطينية

بالأرقام.. المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024

بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

أما عن «التوك توك».. فهو فساد كله

وائل لطفي

«ع» الهادى

ماجد حبته

الدرس الذى تلقاه بلينكن

الدكتور إبراهيم نجم

مؤتمر الأمانة العامة للإفتاء.. رؤية جديدة لدور العلماء

محمد الراعي

اعتذروا للعالمى محمد صلاح.. ولا تسيئوا لرموزنا

إسراء شوقي

«لا نكبة ولا تصفية».. لفلسطين جوار يحمى ويصون القضية بخط أحمر

محمد العسيري

فى القلب غزة

محمود خليل

القاضى هو الله

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية ونظيره السورى يناقشان ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة

ذعر فى تل أبيب.. وصواريخ المقاومة فوق "الكنيست"

إخلاء قاعة الكنيست بعد تفعيل صفارات الإنذار بتل أبيب