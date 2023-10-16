مسؤول بمستشفي الهلال الأحمر يؤكد دعمه للرئيس السيسي: "إحنا وراك يا ريس" (فيديو)

قال هاني علي فريد، المدير المالي لمستشفى الهلال الأحمر، وعضو اتحاد عمال مصر، إن مواقف الرئيس عبدالفتاح السيسي تجعل المواطنين أكثر تمسكًا به، فقد أعاد لمصر مكانتها في القضية الفلسطينية، التي تعد من أبرز اهتمامات الشعب المصري.

وأضاف خلال حديثه لـ"الدستور": "سنساند الرئيس السيسي خلال الانتخابات الرئاسية القادمة من أجل استكمال مشروعاته العظيمة التي نفذت في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احتياجًا، معقبًا: "إحنا وراك يا ريس".



