مواطن: ندعم الرئيس لاستكمال مسيرته والحفاظ على الأمن والأمان (فيديو)

حرص عدد كبير من المواطنين على دعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في خوض الانتخابات الرئاسية القادمة 2023 /2024، وذلك من أجل استمرار تنفيذ المشروعات الرئاسية، والإنجازات التي تعمل عليها المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

مواطن يدعم الرئيس السيسي

قال شادي محمد، عامل لـ"الدستور" إن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم دعم كبير جدًا للأهالي في القرى الفقيرة والنائية والأكثر احيتاجًا، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي نفذ العديد من المصانع والمشروعات الرئاسية لخدمة العمال والأهالي.



تابع: الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم الكثير لمصر، معقبًا: "كمل ياريس احنا معاك.. كلنا وراك ياريس".



إنجازات الرئيس السيسي

ضمن إنجازات السيسي على مدار السنوات القليلة الماضية، مبادرة حياة كريمة، العاصمة الإدارية الجديدة، مدينة العلمين الجديدة، محطة الضبعة النووية، حقل ظهر، مشروعات الإسكان الاجتماعي، مشروعات الإسكان المتوسط بكافة المحافظات، مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة، شبكات الطرق والكباري الضخمة.

أحزاب تؤيد الرئيس السيسي

كان حزب "الإصلاح والنهضة" قد تقدم بطلب إلى الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة؛ بسبب أن الرئيس استطاع العبور بمصر في ظل تحديات جسام وظروف استثنائية ومعقدة عقب ثورة 30 يونيو، وما أعقبها من محاولات الجماعة الإرهابية وأذنابها إسقاط الدولة، فانتقلت مصر من شبه دولة في 2013 إلى دولة لها حلم ورؤية للتنمية والريادة الإقليمية في غضون عشر سنوات.

مؤتمر عمالي لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي

شارك النائب والإعلامي مصطفى بكري، في المؤتمر العمالى الموسع لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، بالصالة المغطاة بنادى مدينة نصر بالقاهرة.

كما شارك في المؤتمر عدد من العمال، أبرزهم عمال وزارة الأوقاف، الذين جاءوا لإعلان دعمهم الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشارك، أيضًا، في المؤتمر العديد من عمال الشركات، سواء القطاع العام أو الخاص، وكان أبرز المشاركين النقابة العامة للاتصالات، والتي حضر منها عدد كبير جدًا من العمال، رافعين أعلام مصر لإعلان تأييدهم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة 2023/ 2024.

كما شاركت النقابة العامة لعمال المرافق في المؤتمر، والذين أكدوا أنهم جاءوا لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة، موجهين الشكر للرئيس على جهوده العظيمة في إصلاح مصر.