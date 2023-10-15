توافد كبير على الأكاديمية الوطنية للتدريب للتبرع بالدم للشعب الفلسطينى (فيديو)

توافد صباح اليوم عدد كبير من المواطنين على الأكاديمية الوطنية للتدريب من أجل المشاركة في حملات التبرع بالدم، التي أعلنت عنها الأكاديمية أمس لمساندة الشعب الفسلطيني.

في هذا السياق، قالت رولا صبحي، إحدى خريجات الأكاديمية الوطنية للتدريب، إن الأكاديمية الوطنية أطلقت مبادرة شريان واحد لمساندة الشعب الفلسطيني من العدوان الغاشم، الذي يعاني منه قطاع غزة، معقبة: "نتبرع لنجدة أهالينا في فلسطين".

وتابعت: "إننا نطالب كل من لم يشارك أو يساعد في نجدة أهالي فلسطين، بأن يساعد، لأن ذلك واجب إنساني قبل أن يكون جانبًا وطنيًا"، معقبة: "الشعب المصري حزين على فلسطين".





الأكاديمية الوطنية للتدريب تعلن تضامنها مع فلسطين

وأعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن تضامنها مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، وانطلاقًا من مسئوليتها المجتمعية تطلق مبادرة للتبرع بالدم بداية من اليوم الأحد، لكل العاملين بالأكاديمية وخريجيها.

وكانت مؤسستا صناع الحياة وشفاء الأورمان، من أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم، أطلقت حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة" بمختلف الجامعات المصرية لدعوة الشباب والمواطنين للتبرع بالدم من خلال سيارة متنقلة تجوب جميع المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

يأتى ذلك بالتزامن مع استعدادات إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية.

وفى السياق ذاته، أكد التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى مواصلة جهوده فى إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكل أشكالها حتى تحسن الأوضاع.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطينى الشقيق، لتخفيف حدة أحداث العنف الذى أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.