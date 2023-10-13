المستشار محمود فوزى يتبرع بالدم لإنقاذ ضحايا غزة (فيديو)

تبرع المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبدالفتاح السيسي، بالدم في المركز القومي لنقل الدم بالعجوزة، من أجل المشاركة في حملة مؤسسة "صناع الحياة" والتحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي للتبرع بالدم لصالح الأشقاء الفلسطينيين، بعد الهجمات الأخيرة التي شنتها قوات الاحتلال على قطاع غزة.



وشهد المركز حالة من التفاعل والإقبال الكبير من قبل المواطنين للتبرع بالدم لصالح غزة.

التبرع بالدم لصالح غزة

وأطلقت مؤسستا "صناع الحياة" و"شفاء الأورمان"، عضوا التحالف الوطني المصري للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية وبنك الدم، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة".

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال توفير سيارات متنقلة تجوب المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء في فلسطين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة. الأمم المتحدة تدعو لجمع تبرعات لغزة وأطلقت الأمم المتحدة، فجر اليوم الجمعة، نداءً عاجلًا لجمع تبرعات من أجل مساعدة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.