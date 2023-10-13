الجمعة 13 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عاجل.. بتوجيهات رئاسية.. حملة للتبرع بالدم بالمحافظات دعمًا لفلسطين | تعرف على الأماكن

التبرع بالدم
التبرع بالدم

أطلقت مؤسستا "صناع الحياة" و"شفاء الأورمان"، عضوا التحالف الوطني المصري للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية وبنك الدم، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة".

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال توفير سيارات متنقلة تجوب المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء في فلسطين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

أماكن التبرع بالدم فى المحافظات

القاهرة / الجيزة
العجوزة المركز القومي لنقل الدم
جمعية رسالة للأعمال الخيرية فرع الدقى - المهندسين مصدق
ميني كامب رسالة بجوار محطة أتوبيس المقطم
المعادى - مؤسسة مرسال

الإسكندرية
مسجد القائد ابراهيم
میدان المرسي ابو العباس

المنيا
مدينة المنيا بجوار الكورنيش بعد مبنى المحافظة بـ 500 متر
مركز ومدينة ملوي أمام المسجد الكبير

الفيوم
أمام الاستاد الرياضي
ميدان المسلة

أسيوط
مرکز أسيوط بجوار المحافظة
میدان أم البطل أسيوط

البحيرة
كفر الدوار - أمام مسجد السلام - الحدائق
دمنهور - أمام نادي دمنهور - الشارع المجاور للنادي والاستاد

الغربية
أمام محطة السكة الحديد
المحلة الكبرى - أمام مسجد الشامى

الشرقية
مدينة الزقازيق بجوار مسجد الفتح حي ثان الزقازيق
مدينة منيا القمح بجوار میدان الشهيد منسى

الأقصر
إسنا شارع السوق ميدان الشيخ كوكو

میدان صلاح الدين - الأقصر

كفر الشيخ
برج مغيزل أمام المسجد
الإبراهيمية مسجد داود

الإسماعيلية
جامع أبو بكر الصديق ميدان الجمهورية 
الجامع الإسماعیلی میدان المطافی

المنوفية
میدان صدناوى أمام الجمعية الشرعية أشمون 
الشهداء أمام مسجد سیدی شبل

التبرع بالدم دعم فلسطين التحالف الوطني وزارة الصحة

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