نشوى الشريف: تنسيقية شباب الأحزاب تدعم القضية الفلسطينية وتتبرع بالدم لشعبها

قالت النائبة نشوى الشريف، عضوة مجلس النواب، خلال مشاركتها بحملة مؤسسة صناع الحياة للتبرع بالدم لصالح فلسطين، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشارك في الحملة الوطنية للتبرع بالدم لصالح اشقائنا بفلسطين، كون القضية الفلسطينية هي قلب العروبة النابض.

وشهد المركز حالة من التفاعل والإقبال الكبير من قبل المواطنين للتبرع بالدم لصالح غزة.

التبرع بالدم لصالح غزة

وأطلقت مؤسستا "صناع الحياة" و"شفاء الأورمان"، عضوا التحالف الوطني المصري للعمل الأهلي التنموي، بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية وبنك الدم، حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من خلال توفير سيارات متنقلة تجوب المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء في فلسطين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة، الأمم المتحدة تدعو لجمع تبرعات لغزة وأطلقت الأمم المتحدة، فجر اليوم الجمعة، نداءً عاجلًا لجمع تبرعات من أجل مساعدة الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

ودعا النداء العاجل إلى توفير نحو 294 مليون دولار لـ77 شريكا في المجال الإنساني من أجل تلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا لمليون و260 ألف شخص في غزة والضفة الغربية المحتلة. وأعلن مكتب تنسيق الشئون الإنسانية، في وثيقة "النداء العاجل"، إن النداء يجمع بين متطلبات العمل والتمويل للمجتمع الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك 13 وكالة تابعة للأمم المتحدة، و29 منظمة دولية غير حكومية، و35 منظمة غير حكومية وطنية، وجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

ولفتت الوثيقة إلى أن الأونروا التي تلعب دورًا فريدًا من نوعه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تعمل كمزود رئيسي ومباشر للخدمات الأساسية، كالتعليم والصحة والإغاثة وغيرها إلى 1.5 مليون لاجئ فلسطيني مسجل في غزة، و1.1 مليون في الضفة الغربية، كما تعمل كجزء للهيكل الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتنسيق من خلال نظام المجموعة الإنسانية، حيث تم تضمين متطلباتهم في هذا النداء.

وتشمل الوثيقة تخصيص نحو 133 مليون دولار للغذاء و31 مليون دولار لخدمات الدعم والتنسيق، ومثلها للمأوى و27 مليون مساعدات نقدية، و23 مليونا للرعاية الصحية، و21 مليونا للمياه، والنظافة و18 مليونا للحماية، و11 مليونا للتعليم.

أماكن التبرع بالدم وفرت الدولة المصرية العديد من الأماكن للتبرع بالدم من خلالها، حيث يمكن التبرع بالدم لفلسطين من خلال جميع الجامعات المصرية، مدينة الطلبة بالجيزة، مؤسستا صناع الحياة وشفاء الأورمان، المركز القومي لنقل الدم بالعجوزة، جمعية رسالة للأعمال الخيرية فرع الدقي - المهندسين مصدق.

كما تم توفير أماكن عدة في مختلف المحافظات للتبرع بالدم، مسجد القائد إبراهيم میدان المرسي أبو العباس بالإسكندرية، محافظة الفيوم أمام الاستاد الرياضي ميدان المسلة، محافظة أسيوط من خلال مرکز أسيوط بجوار المحافظة میدان أم البطل أسيوط، محافظة البحيرة كفر الدوار - أمام مسجد السلام - الحدائق دمنهور - أمام نادي دمنهور - الشارع المجاور للنادي والاستاد، محافظة كفر الشيخ برج مغيزل أمام المسجد الإبراهيمية مسجد داود، محافظة الإسماعيلية جامع أبو بكر الصديق ميدان الجمهورية الجامع الإسماعیلي