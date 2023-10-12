مواطن: أبايع السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024 ( فيديو)

حرص العديد من المواطنين على دعم السيسي خلال الانتخابات القادمة 2023/2024 وحث المواطنين على دعم الرئيس لمساعدته في تنفيذ المشروعات الرئاسية التي كان يعمل عليها خلال السنوات الماضية.

وقال أحد المواطنين، لـ"الدستور" إن الرئيس السيسي قدم الكثير لمصر، لذلك فإنه يدعمه ويبايعه أمام العالم لقيادة البلاد خلال السنوات القادمة:"الرئيس السيسي أولى بمصر، وهو الوحيد الذي يستطيع إدراة المشهد".



وتابع أن الرئيس السيسي وفر الأمن والأمان لجموع المواطنين، وحما مصر من الإرهاب، وأنفذها من الظلام الذي كادت أن تسقط فيه.