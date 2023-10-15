چيلان ماهر لـ"الدستور": شاهدنا اقبالا كبيرا من الشباب للتبرع بالدم لأهالي غزة

من خلال مبادرة «شريان واحد»

أقبل عدد من الشباب والفتيات، من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب والموظفين العاملين بها على مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، من أجل المشاركة في حملات التبرع بالدم، التي أعلن عنها لدعم الشعب الفلسطيني، في مواجهة الاعتداء الغاشم لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

في هذا السياق، قالت الدكتورة چيلان ماهر، القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بالأكاديمية لـ" الدستور" إن مبادرة الأكاديمية الوطنية للتدريب “ شريان واحد” جاءت لدعم الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، وإنطلاقًا من مسئولية مصر المجتمعية.



تابعت: شاهدنا اليوم تجمعًا من المتبرعين، سواء من العاملين بالاكاديمية الوطنية للتدريب أو المتدربين والخريجين، مشيره إلى أن الشباب المقبل جاء لمساندة غزة.



الأكاديمية الوطنية للتدريب تعلن تضامنها مع فلسطين

وأعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن تضامنها مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، وانطلاقًا من مسئوليتها المجتمعية تطلق مبادرة للتبرع بالدم بداية من اليوم الأحد، لكل العاملين بالأكاديمية وخريجيها.

وكانت مؤسستا صناع الحياة وشفاء الأورمان، من أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم، أطلقت حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة" بمختلف الجامعات المصرية لدعوة الشباب والمواطنين للتبرع بالدم من خلال سيارة متنقلة تجوب جميع المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

يأتى ذلك بالتزامن مع استعدادات إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية.