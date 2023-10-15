الأحد 15 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

أحد خريجي "الوطنية للتدريب": ندعم الشعب الفلسطيني والتبرع بالدم أقل ما يمكن تقديمه (فيديو)

كريم
كريم

توافد صباح اليوم، عدد كبير من المواطنين على الأكاديمية الوطنية للتدريب من أجل المشاركة في حملات التبرع بالدم، التي أعلن عنها لدعم الشعب الفلسطيني، في مواجهة الاعتداء الغاشم لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

في هذا السياق، قال المهندس كريم عبدالعاطي، أحد خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، لـ"الدستور" إنه قرر المشاركة في المبادرة التي أطلقتها  الأكاديمية الوطنية، والتي حملت اسم "شريان واحد"؛ وأشار إلى أن ذلك أقل ما يمكن تقديمه للشعب الفلسطيني، وتابع: "الدولة المصرية لا تكل ولا تمل من دعم الأشقاء في كل مكان".

وأوضح: "الشباب المصري واعي ومتميز، ولديه القوة لتحقيق مستقبل أفضل للبلد"، مطالبًا جميع الشباب بالتبرع بالدم للشعب الفلسطيني.

الأكاديمية الوطنية للتدريب تعلن تضامنها مع فلسطين 

وأعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن تضامنها مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، وانطلاقًا من مسئوليتها المجتمعية تطلق مبادرة للتبرع بالدم بداية من اليوم الأحد، لكل العاملين بالأكاديمية وخريجيها.

وكانت مؤسستا صناع الحياة وشفاء الأورمان، من أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم، أطلقت حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة" بمختلف الجامعات المصرية لدعوة الشباب والمواطنين للتبرع بالدم من خلال سيارة متنقلة تجوب جميع المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

يأتى ذلك بالتزامن مع استعدادات إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية.

وفى السياق ذاته، أكد التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى مواصلة جهوده فى إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكل أشكالها حتى تحسن الأوضاع. 

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما  يتم  بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطينى الشقيق، لتخفيف حدة أحداث العنف الذى أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.

الأكاديمية الوطنية للتدريب حملات التبرع بالدم كريم عبدالعاطي خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب الشباب المصري

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