متطوع بـ"الوطنية للتدريب": أتبرع بالدم لنجدة الشعب الفلسطيني (فيديو)

أقبل الشباب والفتيات من خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب والموظفين العاملين بها على مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ من أجل المشاركة في حملات التبرع بالدم، التي أعلن عنها لدعم الشعب الفلسطيني، في مواجهة الاعتداء الغاشم لقوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي هذا السياق، قال حازم عبدالجواد الصياد، أحد المتدربين في الأكاديمية الوطنية للتدريب، لـ"الدستور"، إنه توجه إلى مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب من أجل التبرع بالدم لنجدة الأهالي في غزة، وللمشاركة في مبادرة "شريان واحد" التي أطلقتها الأكاديمية الوطنية للتدريب، مضيفًا: "إن شاء الله تصل كل المساعدات للشعب الفلسطيني عاجلًا".

وتابع: "نتمنى من الله أن يرحم ضحايا فلسطين، وأن يحمي المصابين والأهالي من بطش الاحتلال الإسرائيلي".

الأكاديمية الوطنية للتدريب تعلن تضامنها مع فلسطين

وأعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب عن تضامنها مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الشقيق، وانطلاقًا من مسئوليتها المجتمعية تطلق مبادرة للتبرع بالدم بداية من اليوم الأحد، لكل العاملين بالأكاديمية وخريجيها.

وكانت مؤسستا صناع الحياة وشفاء الأورمان، من أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى بالتنسيق مع وزارة الصحة وبنك الدم، أطلقت حملة موسعة للتبرع بالدم تحت شعار "قطرة دماء تساوي حياة" بمختلف الجامعات المصرية لدعوة الشباب والمواطنين للتبرع بالدم من خلال سيارة متنقلة تجوب جميع المحافظات، وذلك لدعم الأشقاء الفلسطينيين جراء أعمال العنف التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.

يأتى ذلك بالتزامن مع استعدادات إرسال التحالف قافلة شاملة محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية والعلاجية، تضم أطباء من جميع التخصصات وأدوية وأجهزة طبية.

وفى السياق ذاته، أكد التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى مواصلة جهوده فى إرسال المزيد من المساعدات الإنسانية بكل أشكالها حتى تحسن الأوضاع.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقديم الدعم الفورى والإغاثة الإنسانية لدولة فلسطين الشقيقة، وهو ما يتم بشكل مستمر فى إطار دعم وتضامن جمهورية مصر العربية تجاه الشعب الفلسطينى الشقيق، لتخفيف حدة أحداث العنف الذى أدت إلى سقوط العديد من الضحايا والمصابين.