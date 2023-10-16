مواعيد مباريات اليوم الاثنين 16-10-2023 الودية وتصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 16-10-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات الدولية والقارية خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

ومن أبرز مواعيد مباريات اليوم، مباراة اليونان ضد هولندا، ومباراة البوسنة والهرسك ضد البرتغال، ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

كما يخوض منتخب مصر مواجهة ودية قوية أمام نظيره الجزائري، على إستاد "هزاع بن زايد" بمدينة العين الإماراتية، في ختام معسكره التدريبي، الذي تستضيفه دولة الإمارات، وذلك ضمن خطة استعداد الفراعنة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 بكوت ديفوار، بالإضافة إلى خوض تصفيات كأس العالم 2026.

مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس أمم أوروبا "يورو 2024" والقنوات الناقلة

- مباراة أذربيجان ضد النمسا في تصفيات يورو 2024: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1.

- مباراة بلجيكا ضد السويد في تصفيات يورو 2024: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3.

- مباراة أيسلندا ضد ليشتنشتاين في تصفيات يورو 2024: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4.

- مباراة لوكسمبرج ضد سلوفاكيا في تصفيات يورو 2024: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 6.

- مباراة البوسنة والهرسك ضد البرتغال في تصفيات يورو 2024: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1.

- مباراة اليونان ضد هولندا: في تصفيات يورو 2024: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2.

- مباراة جبل طارق ضد أيرلندا: في تصفيات يورو 2024: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5.

مواعيد مباريات اليوم الدولية الودية

- مباراة الصين ضد أوزبكستان: في الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

- مباراة نيجيريا ضد موزمبيق: في تمام الساعة السادسة مساءً.

- مباراة منتخب مصر ضد الجزائر الودية: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

- مباراة كينيا ضد روسيا: في تمام الساعة السابعة مساءً.

- مباراة السنغال ضد الكاميرون: في الساعة التاسعة والنصف مساءً.