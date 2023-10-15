الأحد 15 أكتوبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-10-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-10-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات الدولية والقارية خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة إسبانيا ضد النرويج، ومباراة ويلز ضد كرواتيا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس أمم أوروبا "يورو 2024"

- مباراة جورجيا ضد قبرص في تصفيات يورو 2024: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة سويسرا ضد روسيا البيضاء في تصفيات يورو 2024: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة التشيك ضد جزر فاروه في تصفيات يورو 2024: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة رومانيا ضد أندورا في تصفيات يورو 2024: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

- مباراة بولندا ضد مولدوفا في تصفيات يورو 2024: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

- مباراة النرويج ضد إسبانيا في تصفيات يورو 2024: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة تركيا ضد لاتفيا في تصفيات يورو 2024: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة ويلز ضد كرواتيا في تصفيات يورو 2024: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

txt

"لا تكن أحمق".. أحمد حسن كوكا يدعم فلسطين برسالة مؤثرة (صورة)

txt

إيطاليا تكتسح مالطة برباعية نظيفة فى تصفيات أمم أوروبا

 

• مواعيد مباريات اليوم في كأس قطر 

- مباراة الوكرة ضد معيذر: في تمام الساعة السادسة مساءً.

- مباراة قطر ضد العربي: في تمام الساعة الثامنة مساءً.

- مباراة الأهلي ضد أم صلال: في تمام الساعة الثامنة مساءً.

اقرأ أيضاً

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-10-2023 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم القنوات الناقلة اسبانيا النرويج كرواتيا تصفيات يورو 2024 يورو 2024

مواد متعلقة

رودريجو يتحدث عن صيامه التهديفي مع ريال مدريد ومنتخب البرازيل

"فينيسيوس": الكرة الذهبية حلم.. وريال مدريد الأفضل لكن فلامنجو نادي حياتي

بند سري.. برونو جيماريش يخطط للانضمام إلى برشلونة

محمد صلاح ضمن قائمة "فوربس" لأعلى 10 لاعبين أجرًا في العالم

آخرهم أرتيتا.. 8 مدربين حققوا الفوز أمام جميع أندية الدوري الإنجليزي

مواعيد مباريات اليوم السبت 14-10-2023 والقنوات الناقلة

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة أمام الجزائر وديًا والقنوات الناقلة

مبابى يُحقق إنجازًا تاريخيًا مع منتخب فرنسا أمام هولندا

الأكثر قراءة

غادروا ولا تعودوا.. جيش الاحتلال: سنوجه ضربات منسفة من الجو والبحر والبر على غزة

عاجل.. بدء التقديم على شقق سكن مصر وجنة والإسكان المتميز.. اليوم

بعد فشله فى جمع التوكيلات.. أحمد الطنطاوى ينسحب من خوض الانتخابات الرئاسية 2024

عاجل.. بعد تهديد إيران لإسرائيل.. أمريكا ترسل حاملة طائرات ثانية إلى المتوسط

بعد قليل.. الحكم فى "استبعاد حسين لبيب" من انتخابات الزمالك

من حيفا إلى قبرص.. أمريكا تلجأ إلى البحر لإجلاء رعاياها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

ممر آمن إلى أمريكا!

د.أحمد الخميسى

شعب لا يهزم.. وقضية لا تموت

ماجد حبته

دمية «الإخوان» الجديدة

خالد حريب

حدود سيناء خط أحمر

د.كريمة الحفناوى

انتصارات أكتوبر المجيدة

د. منى حلمى

لنتجنب الخطر الأكبر

حسين دعسة

اجتماع مجلس الأمن الدولى خلف أبواب مغلقة.. وجلسة أخرى الأحد

حسين دعسة

«بلكين».. تيتى تيتى مثل مارحتى جيتى

صور

حملة للتبرع بالدم لصالح الشعب الفلسطينى بالدقى

الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة بيوم الخريجين لعام ٢٠٢٣

مسيرة إدارة العياط التعليمية لدعم الرئيس السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل إسرائيلى وإصابة 4 آخرين فى قصف لحزب الله على بلدة شتولا

مظاهرات حاشدة في تل أبيب تطالب بإقالة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو

ماذا حدث داخل معبر رفح خلال 3 أيام من التصعيد فى غزة؟