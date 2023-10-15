مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-10-2023 والقنوات الناقلة، يبحث عنها عشاق الساحرة المستديرة، في جميع البطولات الدولية والقارية خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ومن أبرز مباريات اليوم، مباراة إسبانيا ضد النرويج، ومباراة ويلز ضد كرواتيا، ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024".

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

• مواعيد مباريات اليوم في تصفيات كأس أمم أوروبا "يورو 2024"

- مباراة جورجيا ضد قبرص في تصفيات يورو 2024: في تمام الساعة الرابعة عصرًا، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة سويسرا ضد روسيا البيضاء في تصفيات يورو 2024: في تمام الساعة السادسة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة التشيك ضد جزر فاروه في تصفيات يورو 2024: في تمام الساعة السابعة مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة رومانيا ضد أندورا في تصفيات يورو 2024: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 5

- مباراة بولندا ضد مولدوفا في تصفيات يورو 2024: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 4

- مباراة النرويج ضد إسبانيا في تصفيات يورو 2024: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 1

- مباراة تركيا ضد لاتفيا في تصفيات يورو 2024: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 2

- مباراة ويلز ضد كرواتيا في تصفيات يورو 2024: في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً، وتُذاع على قناة beIN Sports HD 3

• مواعيد مباريات اليوم في كأس قطر

- مباراة الوكرة ضد معيذر: في تمام الساعة السادسة مساءً.

- مباراة قطر ضد العربي: في تمام الساعة الثامنة مساءً.

- مباراة الأهلي ضد أم صلال: في تمام الساعة الثامنة مساءً.