الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-10-2023 والقنوات الناقلة

اللواء صلاح عبد الرحيم
اللواء صلاح عبد الرحيم

ينشر موقع الدستور مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-10-2023 والقنوات الناقلة لها في ظل بحث عشاق كرة القدم عن مواعيد المباريات للاستمتاع بها.


مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-10-2023 والقنوات الناقلة

نرصد في التقرير التالي تفاصيل مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-10-2023 والقنوات الناقلة.

 

مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا 2024 والقنوات الناقلة

جورجيا ضد  قبرص 
الساعة  4 مساء 
على  beIN Sports

سويسرا ضد روسيا البيضاء 
الساعة  6 مساء 
على  beIN Sports

التشيك  ضد جزر فاروه 
الساعة  7 مساء 
على beIN Sports

رومانيا ضد أندورا 
الساعة  9.45 مساء 
على  beIN Sports
على  beIN Sports

بولندا ضد مولدوفا 
الساعة  9.45 مساء 
على  beIN Sports

النرويج ضد  إسبانيا 
الساعة  9.45 مساء
على beIN Sports

تركيا ضد لاتفيا 
الساعة  9.45 مساء 
على  beIN Sports

ويلز ضد كرواتيا 
الساعة  9.45 مساء 
على  beIN Sports

 

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الوكرة ضد معيذر 
الساعة  6 مساء

قطر ضد  العربي 
الساعة  8 مساء

الأهلي ضد  أم صلال 
الساعة  8 مساء


تردد قناة  beIN Sports على القمر الصناعي نايل سات 


التردد  12604

 الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معدل تصحيح الخطأ 2/3

 

تردد القنوات الرياضية المصرية الأبرز 

 

تردد قناة اون تايم سبورت hd على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

 

تردد قناة اون تايم سبورت hd على القمر الصناعي نايل سات 

تردد القناة: 10853.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

 

تردد القناة الرياضية السعودية ssc  على القمر الصناعي نايل سات 

التردد: 12523
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: عمودي 
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
جودة القناة: HD

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