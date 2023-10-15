عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-10-2023 والقنوات الناقلة

ينشر موقع الدستور مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-10-2023 والقنوات الناقلة لها في ظل بحث عشاق كرة القدم عن مواعيد المباريات للاستمتاع بها.



مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-10-2023 والقنوات الناقلة

نرصد في التقرير التالي تفاصيل مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-10-2023 والقنوات الناقلة.

مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا 2024 والقنوات الناقلة

جورجيا ضد قبرص

الساعة 4 مساء

على beIN Sports

سويسرا ضد روسيا البيضاء

الساعة 6 مساء

على beIN Sports

التشيك ضد جزر فاروه

الساعة 7 مساء

على beIN Sports

رومانيا ضد أندورا

الساعة 9.45 مساء

على beIN Sports

على beIN Sports

بولندا ضد مولدوفا

الساعة 9.45 مساء

على beIN Sports

النرويج ضد إسبانيا

الساعة 9.45 مساء

على beIN Sports

تركيا ضد لاتفيا

الساعة 9.45 مساء

على beIN Sports

ويلز ضد كرواتيا

الساعة 9.45 مساء

على beIN Sports

اقرأ ايضا

مواعيد مباريات كأس أوريدو القطرية والقنوات الناقلة

الوكرة ضد معيذر

الساعة 6 مساء

قطر ضد العربي

الساعة 8 مساء

الأهلي ضد أم صلال

الساعة 8 مساء



تردد قناة beIN Sports على القمر الصناعي نايل سات



التردد 12604

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معدل تصحيح الخطأ 2/3

تردد القنوات الرياضية المصرية الأبرز

تردد قناة اون تايم سبورت hd على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة اون تايم سبورت hd على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 10853.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد القناة الرياضية السعودية ssc على القمر الصناعي نايل سات

التردد: 12523

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة القناة: HD