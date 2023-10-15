عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-10-2023 والقنوات الناقلة
ينشر موقع الدستور مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-10-2023 والقنوات الناقلة لها في ظل بحث عشاق كرة القدم عن مواعيد المباريات للاستمتاع بها.
مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-10-2023 والقنوات الناقلة
نرصد في التقرير التالي تفاصيل مواعيد مباريات اليوم الأحد 15-10-2023 والقنوات الناقلة.
مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا 2024 والقنوات الناقلة
جورجيا ضد قبرص
الساعة 4 مساء
على beIN Sports
سويسرا ضد روسيا البيضاء
الساعة 6 مساء
على beIN Sports
التشيك ضد جزر فاروه
الساعة 7 مساء
على beIN Sports
رومانيا ضد أندورا
الساعة 9.45 مساء
على beIN Sports
على beIN Sports
بولندا ضد مولدوفا
الساعة 9.45 مساء
على beIN Sports
النرويج ضد إسبانيا
الساعة 9.45 مساء
على beIN Sports
تركيا ضد لاتفيا
الساعة 9.45 مساء
على beIN Sports
ويلز ضد كرواتيا
الساعة 9.45 مساء
على beIN Sports
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الوكرة ضد معيذر
الساعة 6 مساء
قطر ضد العربي
الساعة 8 مساء
الأهلي ضد أم صلال
الساعة 8 مساء
تردد قناة beIN Sports على القمر الصناعي نايل سات
التردد 12604
الاستقطاب أفقي
معدل الترميز 27500
معدل تصحيح الخطأ 2/3
تردد القنوات الرياضية المصرية الأبرز
تردد قناة اون تايم سبورت hd على القمر الصناعي نايل سات
تردد القناة: 11861.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: رأسي.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
تردد قناة اون تايم سبورت hd على القمر الصناعي نايل سات
تردد القناة: 10853.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
تردد القناة الرياضية السعودية ssc على القمر الصناعي نايل سات
التردد: 12523
معدل الترميز: 27500
الاستقطاب: عمودي
معامل تصحيح الخطأ: 5/6
جودة القناة: HD