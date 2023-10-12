عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-10-2023 والقنوات الناقلة
يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة لها سواء المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات أو من خلال مواقع الإنترنت أو القنوات الرياضية ذات الاشتراك.
مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-10-2023 والقنوات الناقلة
يمكن لجمهور كرة القدم أن يعرف من خلال التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-10-2023 والقنوات الناقلة لها.
مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا 2024
اليوم يشمل أهم مباريات لتصفيات أمم أوروبا 2024 والتي تستحوذ على اهتمام قطاع كبير من الجمهور في مختلف دول العالم لذلك تجدون المنافسات المحتدة بين الفرق في مبارياتها التالية
مباراة لاتفيا ضد أرمينيا
الساعة 7 مساء
على beIN Sports
مباراة روسيا البيضاءضد رومانيا
الساعة 9.45 مساء
على beIN Sports
مباراة أندوراضد كوسوفو
الساعة 9.45 مساء
على beIN Sports
مباراة مباراة ألبانياضد التشيك
الساعة 9.45 مساء
على beIN Sports
مباراة إسبانياضد أسكتلندا
الساعة 9.45 مساء
على beIN Sports
مباراة كرواتياضد تركيا
الساعة 9.45 مساء
على beIN Sports
مباراة جزر فاروهضد بولندا
الساعة 9.45 مساء
على beIN Sports
مباراة قبرص ضد النرويج
الساعة 9.45 مساء
على beIN Sports
مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026
مباراة كولومبيا ضد أوروجواي
الساعة 23.30 مساء
على beIN Sports
تردد قناة beIN Sports على القمر الصناعي نايل سات
التردد 12604
الاستقطاب أفقي
معدل الترميز 27500
معدل تصحيح الخطأ 2/3
تردد القنوات الرياضية المصرية
تردد قناة اون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات
تردد القناة: 10853.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
تردد قناة اون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات
تردد القناة: 12303.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: أفقي.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
تردد قناة اون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات
تردد القناة: 11861.
معدل الترميز: 27500.
الاستقطاب: رأسي.
معامل تصحيح الخطأ: ⅚.