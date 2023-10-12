الخميس 12 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-10-2023 والقنوات الناقلة

مباريات اليوم
مباريات اليوم

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة لها سواء المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات أو من خلال مواقع الإنترنت أو القنوات الرياضية ذات الاشتراك. 

 

مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-10-2023 والقنوات الناقلة

 

 يمكن لجمهور كرة القدم أن يعرف من خلال التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-10-2023 والقنوات الناقلة لها. 

يقوده أحمد عيسى درويش.. طاقم إماراتى لتحكيم مباراة مصر وزامبيا غدًا

موعد مباراة منتخب مصر وزامبيا والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا 2024

اليوم يشمل أهم مباريات لتصفيات أمم أوروبا 2024 والتي تستحوذ على اهتمام قطاع كبير من الجمهور في مختلف دول العالم لذلك تجدون المنافسات المحتدة بين الفرق في مبارياتها التالية 

 

مباراة لاتفيا ضد  أرمينيا 

الساعة  7 مساء

على beIN Sports

 

مباراة روسيا البيضاءضد  رومانيا 

الساعة  9.45 مساء

على beIN Sports

 

مباراة أندوراضد  كوسوفو 

الساعة  9.45 مساء

على beIN Sports

 

مباراة مباراة ألبانياضد  التشيك 

الساعة  9.45 مساء

على beIN Sports

 

مباراة إسبانياضد  أسكتلندا 

الساعة  9.45 مساء

على  beIN Sports

 

مباراة كرواتياضد  تركيا

 الساعة  9.45 مساء

على beIN Sports

 

مباراة جزر فاروهضد  بولندا 

الساعة  9.45 مساء

على beIN Sports

 

مباراة قبرص ضد  النرويج 

الساعة  9.45 مساء 

على beIN Sports

 

مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026

 

مباراة كولومبيا ضد  أوروجواي 

الساعة  23.30 مساء 

على  beIN Sports

هارى كين يقود هجوم إنجلترا ضد أوكرانيا بتصفيات أمم أوروبا

جوندوجان: برشلونة قادر على منافسة كبار الأندية في دوري أبطال أوروبا

تردد قناة  beIN Sports على القمر الصناعي نايل سات 

التردد  12604

 الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معدل تصحيح الخطأ 2/3

 

تردد القنوات الرياضية المصرية 

 

تردد قناة اون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات 

تردد القناة: 10853.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

 

تردد قناة اون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات 

تردد القناة: 12303.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

 

تردد قناة اون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

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"كاف" يمنح المغرب شرف استضافة كأس الأمم الإفريقية 2025 (خاص)

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إنجلترا تتعادل مع أوكرانيا بتصفيات أمم أوروبا 2024

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