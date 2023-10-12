عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-10-2023 والقنوات الناقلة

يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن مواعيد مباريات اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023 والقنوات الناقلة لها سواء المفتوحة على القمر الصناعي نايل سات أو من خلال مواقع الإنترنت أو القنوات الرياضية ذات الاشتراك.

مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-10-2023 والقنوات الناقلة

يمكن لجمهور كرة القدم أن يعرف من خلال التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الخميس 12-10-2023 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات تصفيات أمم أوروبا 2024

اليوم يشمل أهم مباريات لتصفيات أمم أوروبا 2024 والتي تستحوذ على اهتمام قطاع كبير من الجمهور في مختلف دول العالم لذلك تجدون المنافسات المحتدة بين الفرق في مبارياتها التالية

مباراة لاتفيا ضد أرمينيا

الساعة 7 مساء

على beIN Sports

مباراة روسيا البيضاءضد رومانيا

الساعة 9.45 مساء

على beIN Sports

مباراة أندوراضد كوسوفو

الساعة 9.45 مساء

على beIN Sports

مباراة مباراة ألبانياضد التشيك

الساعة 9.45 مساء

على beIN Sports

مباراة إسبانياضد أسكتلندا

الساعة 9.45 مساء

على beIN Sports

مباراة كرواتياضد تركيا

الساعة 9.45 مساء

على beIN Sports

مباراة جزر فاروهضد بولندا

الساعة 9.45 مساء

على beIN Sports

مباراة قبرص ضد النرويج

الساعة 9.45 مساء

على beIN Sports

مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026

مباراة كولومبيا ضد أوروجواي

الساعة 23.30 مساء

على beIN Sports

تردد قناة beIN Sports على القمر الصناعي نايل سات

التردد 12604

الاستقطاب أفقي

معدل الترميز 27500

معدل تصحيح الخطأ 2/3

تردد القنوات الرياضية المصرية

تردد قناة اون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 10853.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة اون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 12303.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

تردد قناة اون تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات

تردد القناة: 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.