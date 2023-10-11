يقوده أحمد عيسى درويش.. طاقم إماراتى لتحكيم مباراة مصر وزامبيا غدًا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن حكام مباراة المنتخب الوطني الودية ضد نظيره منتخب زامبيا.

ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الزامبي غدًا في السابعة مساءً في مباراة ودية بمدينة العين الإماراتية.

ونشر الاتحاد المصري بيانًا، أكد فيه أن الحكم الإماراتي أحمد عيسى درويش سيدير المباراة، ويعاونه كل من سبت عبيد وسعيد المرزوقي، ويحيى الملا حكمًا رابعًا.

ويتولى محمد عبيد خادم مسئولية غرفة تقنية الفيديو ويعاونه أحمد الراشدي.

ويستعد المنتخب لخوض منافسات تصفيات كأس العالم والمؤهلة لنسخة 2026، إذ يتواجد في المجموعة الأولى مع كل من منتخبات: بوركينا فاسو، غينيا بيساو، سيراليون، إثيوبيا، جيبوتي.

ويبدأ المنتخب مباراته أمام جيبوتى في شهر نوفمبر المقبل، ثم مواجهة سيراليون فى نفس الشهر.

قائمة المنتخب الوطني لمباراتي زامبيا والجزائر

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي)- محمد أبوجبل (البنك الأهلي)- محمد صبحي (الزمالك).

خط الدفاع: محمد هاني (الأهلي)- عمر كمال (مودرن فيوتشر) - محمد حمدي (بيراميدز)- أحمد فتوح (الزمالك)- علي جبر (بيراميدز) - ياسر إبراهيم (الأهلي)- محمد عبدالمنعم (الأهلي)- أحمد سامي (بيراميدز).

خط الوسط: طارق حامد (ضمك)- مروان عطية (الأهلي)- أحمد سيد "زيزو" (الزمالك)- إمام عاشور (الأهلي)- محمد النني (آرسنال)- محمود حمادة (المصري)- حمدي فتحي (الوكرة)- محمد صلاح (ليفربول)- مصطفى فتحي (بيراميدز)- عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت)- محمود حسن "تريزيجيه" (طرابزون)- حسين الشحات (الأهلي).

خط الهجوم: مصطفى محمد (نانت)- مروان حمدي (المصري).

ويستعد المنتخب الوطني لخوض منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024، التي تستضيفها كوت دي فوار في شهري يناير وفبراير من العام المقبل بمشاركة 24 فريقًا.