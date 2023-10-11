مصادر: استبعاد "مرموش" من التشكيل الأساسي للمنتخب قبل مواجهة زامبيا

يتجه الجهازالفني للمنتخب الوطني، إلى اتخاذ قرار باستبعاد عمر مرموش من التشكيل الأساسى في مباراة زامبيا الودية، المقرر إقامتها غدا الخميس، بمدينة العين الإماراتية ضمن استعدادات الفراعنة لبطولة الأمم الإفريقية وتصفيات كأس العالم.

وكشفت مصادر داخل الجهاز الفن للمنتخب الوطني لـ"الدستور"، أن عمر مرموش يخوض تدريبات تأهيلية منذ وصوله إلي الإمارات بعد تعرضه للإصابة مع فريقه في الدوري الألماني ومن الصعب الدفع به أساسيا في مباراة وزامبيا ويبكون جاهزا لمباراة جزائر الودية التى ستقام يوم 16 من الشهر نفسه.

واختار البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب، 25 لاعبا لخوض مباراتي زامبيا والجزائر وقام روي فيتوريا باستبعاد إمام عاشور لاعب الأهلي بعد تعرضه للإصابة وتم ضم أحمد نبيل كوكا لاعب الأهلي بدلا منه قبل ضم كوكا.

تشكيل المنتخب خلال مواجهة زامبيا

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - محمد أبو جبل (البنك الأهلي) - محمد صبحي (الزمالك).

خط الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - عمر كمال (مودرن فيوتشر) - محمد حمدي (بيراميدز) - أحمد فتوح (الزمالك) - علي جبر (بيراميدز) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - أحمد سامي (بيراميدز).

خط الوسط: طارق حامد (ضمك) - مروان عطية (الأهلي) - أحمد سيد "زيزو" (الزمالك) - إمام عاشور (الأهلي) - محمد النني (آرسنال) - محمود حمادة (المصري) - حمدي فتحي (الوكرة) - محمد صلاح (ليفربول) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت) - محمود حسن "تريزيجيه" (طرابزون) - حسين الشحات (الأهلي).

خط الهجوم: مصطفى محمد (نانت) - مروان حمدي (المصري).

ويستعد المنتخب لخوض منافسات تصفيات كأس العالم والمؤهلة لنسخة 2026.

ويتواجد منتخب "الفراعنة" في المجموعة الأولى مع كلاً من منتخبات:بوركينا فاسو ،غينيا بيساو ، سيراليون ، إثيوبيا ، جيبوتي.

ويبدا المنتخب مباراته أمام جيبوتى في شهر نوفمبر المقبل ثم مواجهة سيراليون فى نفس الشهر .