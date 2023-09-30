استقر دينو تومبولر، المدير الفني لفريق أينتراخت فرانكفورت، المحترف ضمن صفوفه عمر مرموش، لاعب المنتخب الوطني، على تشكيل فريقه الذي سيواجه نظيره فولفسبورج ضمن لقاءات الجولة السادسة لبطولة الدوري الألماني.

ويقود عمر مرموش هجوم فريق آينتراخت فرانكفورت في مباراة اليوم.



عمر مرموش يقود هجوم آينتراخت فرانكفورت ضد فولفسبورج بالدوري الألماني



وجاء تشكيل آينتراخت فرانكفورت على النحو الآتي:

في حراسة المرمى: كيفن تراب.

خط الدفاع: توتا، روبن كوش، ويليام باتشو.



وسط الملعب: بوتا، هوجو لارسون، إلياس صخيري، جونيور ديني إيبمبي.

الهجوم: ماريو جوتزه، فارس شايبي.



فيما جاءت دكة بدلاء فريق آينتراخت فرانكفورت على النحو الآتي: "جينس جراهل، باكستين أرونسون، ماكوتو هاسيبي، جينس بيتر هاوجي، أنسجار كناوف، فيليب ماكس، جيسيك نجانكام، نيلس نكونكونكو، هرفوي سمولتشيتش".

ويتطلع آينتراخت للعودة للانتصارات عقب التعادل في آخر 4 جولات ببطولة الدوري الألماني من أجل مواصلة التقدم في جدول الترتيب، خاصة عقب فوزه في أولى مبارياته بدور المجموعات لدوري المؤتمر الأوروبي على حساب فريق أبردين الاسكتلندي بهدفين مقابل هدف.

وتعادل فريق آينتراخت في آخر 4 مباريات له ببطولة الدوري مع ماينز بهدف لكل منهما، ثم مع كولن وبوخوم بنفس النتيجة وتخللهما فوزان على فريقي ليفسكي صوفيا البلغاري في المباراة الفاصلة والتأهل لمجموعات دوري المؤتمر بهدفين دون رد، ثم انتصر على أبردين بأولى مباريات دور المجموعات بنفس البطولة بهدفين لهدف، ثم تعادل مع فرايبورج في الجولة الخامسة من البوندسليجا دون أهداف.

فيما يرغب فولفسبورج في تجاوز هزيمة الجولة الماضية أمام بروسيا دورتموند بهدف دون رد، وتحقيق الفوز من أجل مواصلة التفوق في جدول الترتيب على آينتراخت.

ويحتل فولفسبورج المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 9 نقاط، وخلفه آينتراخت فرانكفورت برصيد 7 نقاط.