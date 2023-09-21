دوري المؤتمر: عمر مرموش يقود فرانكفورت للانتصار على أبردين

حقق أينتراخت فرانكفورت الألماني الذي يضم بين صفوفه المصري عمر مرموش، الفوز على أبردين الأسكتلندي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وتألق عمر مرموش في المباراة ونجح في تسجيل هدفًا خلال اللقاء.

وتقاسم أينتراخت فرانكفورت الصدارة مع باوك ولكل منهما 3 نقاط، بينما لم يحصد هلسنكي وأبردين أي نقاط.

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أحداث المباراة

افتتح عمر مرموش التسجيل لصالح أينتراخت فرانكفورت الألماني في الدقيقة 11 من ركلة جزاء.

وتمكن دانتي بولفارا من إدراك التعادل لصالح أبردين في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول.

واستطاع روبن كوخ أن يسجل الهدف الثاني لصالح أينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 61 من عمر المباراة.

وحافظ فريق أينتراخت فرانكفورت على تقدمه حتى نهاية المباراة، ليحقق الفوز بهدفين مقابل هدف ويحصد الفريق الألماني أول 3 نقاط في دور المجموعات ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

جينك البلجيكي يتعادل بصعوبة مع فيورنتينا الإيطالي في دوري المؤتمر الأوروبي

خطف جينك البلجيكي تعادلا صعبا 2 /2 مع ضيفه فيورنتينا الإيطالي، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة السادسة ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي لكرة القدم.

وتقدم فيورنتينا عن طريق لوكا رانييري في الدقيقة السابعة، قبل أن يدرك أندي زيكيري التعادل لجينك في الدقيقة 12.

وفي الدقيقة 23 عاد رانييري ليسجل الهدف الثاني له ولفيورنتينا، لكن الفريق البلجيكي سجل هدف التعادل الثاني في الدقيقة 85 عن طريق مارك ماكنزي.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، فاز فرينكفاروش المجري على تشوكاريتشكي الصربي 3/1.

من جانبه، فاز ليجيا وارسو البولندي على ضيفه أستون فيلا الإنجليزي 3 /2، ضمن منافسات المجموعة الخامسة، والتي شهدت أيضا فوز موستار من البوسنة والهرسك على ألكمار الهولندي 4 /3.

وتقدم الفريق البولندي في الدقيقة الثالثة عن طريق باول وزوليك، قبل أن يدرك جون دوران التعادل لأستون فيلا بعد ذلك بثلاث دقائق.

وفي الدقيقة 26 عاد الفريق البولندي للتقدم مجددا بهدف ثان سجله إيرنست موكي، لكن لوكاس دين نجح في إدراك التعادل لأستون فيلا في الدقيقة 38.

في الدقيقة 51، عاد موكي ليسجل الهدف الثاني له والثالث لفريق ليجيا وارسو.

في المجموعة الثامنة، فاز فناربخشة التركي على نوردشيلان الدنماركي 3 /1، فيما فاز لودوجوريتس البلغاري على سبارتاك ترنافا السلوفاكي 4 / صفر.