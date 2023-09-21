الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دورى المؤتمر الأوروبى: مرموش يسجل وأينتراخت يتعادل مع أبيردين بالشوط الأول

عمر مرموش
عمر مرموش

تعادل فريق أينتراخت فرانكفورت الألماني، المحترف ضمن صفوفه عمر مرموش، لاعب المنتخب الوطني مع ضيفه أبيردين الاسكتلندي في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما ضمن لقاءات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بهدف لكل منهما.

ويشارك عمر مرموش في التشكيل الأساسي لفريق أينتراخت فرانكفورت بمباراة اليوم.

وفرض أينتراخت استحواذه على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة، فيما جاء الأداء الهجومي ضعيفًا بين كلا الفريقين.

وضغط فريق أينتراخت لتسجيل هدف مبكر واستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل فرض سيطرته على مجريات المباراة لعبًا ونتيجة.

وسجل عمر مرموش هدف التقدم لفريق أينتراخت فرانكفورت في الدقيقة 11 من ركلة جزاء.

وحاول لاعبو فريق أبيردين تسجيل هدف التعادل في الدقائق التالية من عمر المباراة.

وسجل دانتي بولفارا هدف التعادل لفريق أبيردين في الدقيقة 22 بصناعة من زميله ديفلين.

واستمرت المحاولات الهجومية بين كلا الفريقين لتسجيل هدف التقدم، ولكن كل المحاولات التالية اتسمت بعدم التركيز في إنهاء الهجمات.

وسدد لاعبو فريق أينتراخت فرانكفورت كرة واحدة على المرمى من 3 محاولات وخرجت كرة من الملعب واعترض الدفاع مثلها، مقابل تسديدة من 5 محاولات لفريق أبيردين وخرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع مثلهما.

واستحوذ أينتراخت فرانكفورت على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 73% مقابل 27% لصالح فريق أبيردين.

دوري المؤتمر الأوروبي آينتراخت فرانكفورت عمر مرموش أبيردين مباراة اينتراخت وابيردين

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