إنجلترا تتعادل مع أوكرانيا بتصفيات أمم أوروبا 2024

تعادل منتخب إنجلترا مع منتخب أوكرانيا في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم أوروبا، يورو 2024، بهدف لكل منهما.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل بنفس النتيجة.

إنجلترا تتعادل مع أوكرانيا في تصفيات أمم أوروبا 2024

وفرض المنتخب الإنجليزي سيطرته على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة فيما جاء الأداء الهجومي متوسطًا بين كلا الفريقين.

وتقدم منتخب أوكرانيا في النتيجة عن طريق أولكساندر زينشنكو في الدقيقة 26 بصناعة زميله يوخيم كونوبليا.

وحاول لاعبو منتخب إنجلترا تسجيل هدف التعادل خلال الدقائق التالية من عمر الشوط الأول، وسجله كيل والكر في الدقيقة 41 بصناعة من هاري كين.

وسدد لاعبو منتخب أوكرانيا، كرة واحدة على المرمى من محاولة وحيدة، مقابل تسديدة من 4 محاولات لفريق إنجلترا، وخرجت كرتان من الملعب واعترض الدفاع تسديدة واحدة.

واستحوذ منتخب إنجلترا على مجريات اللعب بنسبة 68% مقابل 32% لصالح فريق أوكرانيا.

واستمر استحواذ لاعبي منتخب إنجلترا على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، وكثفوا محاولاتهم الهجومية من أجل تسجيل هدف الفوز، بينما تراجع فريق أوكرانيا للدفاع ولم يحاول تهديد المرمى بأي فرصة طوال أحداث الشوط الثاني.

وأهدر لاعبو إنجلترا أكثر من فرصة محققة للتسجيل خلال الشوط الثاني من المباراة.

إجمالًا، سدد لاعبو أوكرانيا كرة واحدة على المرمى من محاولتين، وخرجت كرة بعيدًا عن المرمى، مقابل 5 تسديدات من 11 محاولة لفريق إنجلترا، وخرجت 4 كرات بعيدًا عن المرمى واعترض الدفاع تسديدتين.

واستحوذ منتخب إنجلترا على مجريات اللعب في المباراة بنسبة 65% مقابل 35% لصالح منتخب أوكرانيا.

ورفع منتخب إنجلترا رصيده بالتعادل في مباراة اليوم للنقطة 13 في صدارة المجموعة ويتأخر حسمه للتأهل للبطولة، كما رفع منتخب أوكرانيا رصيده للنقطة 7 في المركز الثاني بالمجموعة.

ويواجه منتخب إنجلترا منتخب إيطاليا يوم 17 أكتوبر المقبل في الجولة الثامنة من التصفيات، ثم يلتقي منتخب مالطا يوم 17 نوفمبر، ويختتم مبارياته في تصفيات البطولة بمواجهة شمال مقدونيا يوم 20 نوفمبر المقبل.