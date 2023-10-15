الأحد 15 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

رابط الاستعلام عن فواتير الكهرباء الأسكندرية 2023

فاتورة الكهرباء
فاتورة الكهرباء

يتساءل المواطنون عن خطوات الاستعلام عن فواتير الكهرباء الأسكندرية 2023 التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وذلك لمعرفة قيمة الاستهلاك الشهري للعدادات المنزلية ودفع الفواتير الشهرية تجنبا لقطع خدمات الكهرباء المنزلية لعدم سداد فاتورة شهر أكتوبر الجاري 2023 من خلال أحد الوسائل المعتمدة.

رابط الاستعلام عن فواتير الكهرباء الأسكندرية 2023

خصصت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء أحد الشركات القابضة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة من خلال هذا الرابط (من هنا) للاستعلام عن فاتورة الدفع الشهرية، وذلك لخدمة ما يقرب من 2.8 مليون مواطن في المحافظة والمحافظات المجاورة، وذلك لتسهيل إجراءات الاستعلام والدفع على العملاء في المحافظات التي تخدمها الشركة.

كما يمكن الاستعلام عن فواتير الكهرباء الأسكندرية 2023 من خلال عدد من الأرقام الساخنة لخدمة العملاء، وذلك عبر الأرقام التالية 121 أو عبر خدمة الواتساب من خلال الرقم 01289533661 او من خلال الرقم الأرضي عبر 03 3911967 وذلك بالإضافة للموقع الإلكتروني السابق ذكره حيث يدخل العميل كافة البيانات اللازمة عنه وعن العداد الخاص به ويطلب الاستعلام.

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خطوات معرفة قيمة فاتورة عداد الكهرباء 2023

خطوات إلكترونية بسيطة عبر الموقع الرسمي لشركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء من خلال موقعها الإلكتروني خلال هذا الرابط (من هنا) حيث يدخل العميل كافة البيانات اللازمة للاستعلام ويتبع كافة الخطوات التالية:-

  • الدخول عبر موقع شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء من خلال هذا الرابط (من هنا).
  • اختيار أيقونة الاستعلام عن قيمة الفاتورة الشهرية.
  • إدخال بيانات العميل المتعاقد مع الشركة بالتفصيل.
  • تسجيل بيانات العداد.
  • تحديد مكان تركيب العداد المراد الاستعلام عن فاتورته الشهرية.
  • تسجيل قراءة العداد المنزلي المكون من 10 أرقام.
  • الضغط على كلمة استعلام.
  • ظهور إجمالي قيمة الفاتورة الشهرية للعداد المستعلم عنه.

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شركات توزيع الكهرباء في مصر 

يوجد في مصر عدد كبير من شركات توزيع الكهرباء والتي تخدم كافة محافظات الجمهورية وهى كما يلي:-

  • شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.
  • شركة القناة لتوزيع الكهرباء.
  • شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء.
  • شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.
  • شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.
  • شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.
  • شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء.
  • شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.
  • شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.

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